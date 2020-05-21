Бабкина вернулась к съемкам после выписки из больницы

Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь. Теперь она вернулась к съемкам. Артистке, которой исполнилось 70 лет, удалось принять участие в записи новых выпусков телевизионной передачи «Модный приговор», показываемой на Первом канале. Как себя чувствует Бабкина сегодня, новости о состоянии здоровья на 21 маяНадежда Бабкина болела двусторонним воспалением легких. В кругах врачей распространяются слухи, что болезнь была обусловлена коронавирусом. Однако артистка не уточняет диагноз. Певица уже приступила к телевизионным съемкам. К тому же она предстала перед зрителями в ярко-оранжевом наряде, позаботилась об укладке волос и макияже, выбрала массивные украшения из золота.

Подписчики неоднозначно относятся к тому, что Надежда Бабкина вернулась к съемкам, считая, что она выглядит неважно и ей бы следовало отдохнуть дома. Другие подписчики делают комплименты певице. В кадре даже присутствует ведущий шоу Александр Васильев, который переболел коронавирусом. Передачу снимают без зрителей.Что случилось с БабкинойАртистка попала в больницу 6 апреля. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной пневмония, а тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали что у звезды выявлен коронавирус. В конце апреля стало известно о выписке певицы.Однако, как писали другие журналисты, опираясь на свои источники, в клинике возмутились такими новостями и заявили, что о выписке речи нет, так как «коронавирус вылечили, осталось разобраться с пневмонией».