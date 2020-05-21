Ослабления по карантину в Алтайском крае не планируются

Введенный в Алтайском крае режим ограничений пока не планируется ослаблять. Об этом губернатор Виктор Томенко заявил на совещании, которое провел сибирский полпред Сергей Меняйло. Соответствующая информация была озвучена буквально накануне.Режим самоизоляции в Алтайском крае: до какого числа карантин в БарнаулеВ регионе число инфицированных превышает тысячу человек. Излечились и выписаны из медицинских учреждений 546 человек. Зарегистрировано 6 летальных случаев. «Эпидемическая ситуация остается напряженной. Никаких изменений ранее установленных режимов ограничений не вводим. Работаем над снижением количества новых больных через профилактику», — цитирует пресс-служба губернатора слова Виктора Томенко.Что с выплатами врачамЧто касается выплат сотрудникам медучреждений, как отметил глава региона, в крае произведены стимулирующие выплаты за апрель медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.Томенко также сообщил, что в регионе в стационарах для больных коронавирусом подготовлены 1374 свободные койки — это почти 80% от развернутого коечного фонда.«Всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 60?210 человек. Под медицинским наблюдением в настоящее время находится 4700 человек, закончилось наблюдение более чем у 15 тысяч жителей Алтайского края», — добавил Томенко.

Сколько в Алтайском крае заболевших коронавирусом: в каких районах, списокВ Алтайском крае на 21 мая подтверждено 1054 случая заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 40 человек.Наш сайт n4k.ru публикует полный список городов и районов Алтайского края, где есть коронавирус:Барнаул – 373,Змеиногорский район – 245,Бийск – 109,Рубцовск – 45,Павловский район – 26,Поспелихинский район – 23,Благовещенский район – 22,Новоалтайск – 18,Славгород – 15,Тальменский район – 13,Рубцовский район – 11,Немецкий национальный район – 10,Тюменцевский район – 10,Бурлинский район – 10,ЗАТО Сибирский – 9,Камень-на-Оби – 8,Курьинский район – 8,Заринск – 7,Первомайский район – 7,Горняк – 7,Новичихинский район – 7,Третьяковский район – 7,Родинский район – 6,Алейск – 5,Бийский район – 4,Яровое – 4,Завьяловский район – 4,Залесовский район – 4,Крутихинский район – 3,Ребрихинский район – 3,Табунский район – 3,Волчихинский район – 3,Косихинский район – 3,Советский район – 2,Егорьевский район – 2,Кулундинский район – 2,Мамонтовский район – 2,Шипуновский район – 2,Ключевской район – 2,Троицкий район – 1,Целинный район – 1,Михайловский район – 1,Романовский район – 1,Алтайский район – 1,Усть-Калманский район – 1,Тогульский район –1,Солонешенский район – 1,Белокуриха – 1,Каменский район – 1.Вместе с этим необходимо уточнить, что в Алтайском крае под медицинским наблюдением находятся 5148 человек. Около 16 тысяч сняты с наблюдения.