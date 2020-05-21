Больницы Новосибирска переполнены из-за коронавируса, из-за не смягчается режим самоизоляции

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 мая 2020 года тревожные: за прошедшие сутки в регионе выявили 77 новых пациентов с коронавирусом.

По информации оперативного штаба общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 теперь составляет 1805 человек, среди них — 117 детей. Врачи сообщили, что среди госпитализированных больных c COVID-19 в реанимации находится 66 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 18 человек.

Больницы переполнены, ситуация ухудшается

Новосибирцы утверждают, что некоторые коронавирусные больницы переполнены и пациентов кладут прямо в коридорах. В доказательство фельдшер новосибирской «скорой» Сергей Комлев опубликовал видео из городской инфекционной больнице №11 на левом берегу. В кадре видно, что в коридоре ютятся все без разбора: мужчины, женщины и пенсионеры.

Более 200 работников медицинских учреждений в Новосибирской области заболели COVID-19. За неделю число увеличилось на 33 человека.

Как рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, среди сотрудников не только врачи и медицинский персонал. Вирус находят и у обслуживающего больницы персонала.

19 мая стало известно о заражении коронавирусом сотрудников Новосибирского филиала СГК. Как рассказали в пресс-службе компании, COVID-19 подтверждён у семи человек, двое из них выздоровели и приступили к работе. Погибших нет.

В пресс-службе СГК добавили, что заболевшие работники были задействованы на ремонте и эксплуатации энергетического оборудования.

Сотрудники, контактировавшие с заразившимися, прошли тестирование на коронавирус за счёт компании, тесты были отрицательные. Сейчас эти работники находятся на карантине.

Дельфинарий распахнул свои двери

После долгого перерыва в работе для посетителей в Новосибирске вновь открылся дельфинарий и морской океанариум. Они некоторое время были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса в городе.

Теперь в рамках первого этапа смягчения режима самоизоляции в Новосибирске жители снова могут посетить любимое место и даже искупаться вместе с морскими обитателями.

Каждые два часа на территории дельфинария и океанариума проводится санитарная обработка, в некоторых помещениях установлены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Без масок не пускают на вокзал

Полиция нашла нарушителей масочного режима и самоизоляции в пригородном железнодорожном вокзале Новосибирска. Горожан без масок не пустили в поезд.

Полицейские совместно с сотрудниками минтранса останавливали для профилактической беседы граждан без масок. Также у пассажиров проверяли справки с места работы и прописку. Некоторые новосибирцы так и не смогли уехать.

Зашли полицейские и в вагоны электричек, чтобы убедиться в соблюдении пассажирами ограничительных мер. В поездах Восточного направления нашлись пассажиры, кто категорически отказывался надевать маски. Полицейские таких пассажиров высаживали из вагона.