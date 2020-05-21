Один рабочих Алтайского шинного комбината оказался заражен коронавирусом

Единичный случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен среди рабочих Алтайского шинного комбината, на площадях которого сейчас функционируют ООО «ЯШЗ «Авиа» и ООО «Нортек». Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем сообществе «ВКонтакте» со ссылкой на краевое Управление Роспотребнадзора.

Власти не называют конкретного предприятия, на котором был выявлен инфицированный. Указано только, что от работы в цехе, где трудился заразившийся, отстраняются все контактные лица, которые теперь подлежат обязательному обследованию. Предписано провести заключительную дезинфекцию в цехе. Роспотребнадзор также обязал руководство предприятия обеспечить контроль выполнения противоэпидемических мероприятий: замеры температуры и обработку рук антисептиками на входе, ограничить контакты между работниками цехов и отделов, а также отстранить от работы сотрудников с клиникой.

Напомним, что на 20 мая в Алтайском крае было выявлено 1054 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе на инфекцию обследовано 60 210 человек. Сейчас находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 5148 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 15 754 человек.