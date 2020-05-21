Трамп прекратит принимать гидроксихлорохин для профилактики от COVID

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Трамп прекратит принимать гидроксихлорохин для профилактики от COVID

Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил) для профилактики коронавируса, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Там уточнили, что глава государства намерен прекратить принимать препарат «через день или два».

18 мая Трамп признался, что для профилактики COVID-19 он принимает по одной таблетке гидроксихлорохина в день. Однако многие специалисты в США заявили, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может нанести организму человека серьезный вред .

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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