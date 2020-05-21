Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью

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Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона. Видео размещенном на странице администрации республики во «ВКонтакте».

Ранее члены рабочей группы в НАО по подготовке предложений по образованию в составе России нового субъекта в стране в результате объединения Архангельской области и НАО предложили объединить данные регионы с Республикой Коми.

«Я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу», — заявил Уйба.

Врио главы республики также напомнил, что в 2021 году Коми будет отмечать свое 100-летие.

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