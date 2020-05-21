Экс-замминистра образования РТ возглавил IT-лицей КФУ

Экс-заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Ильдар Мухаметов возглавил IT-лицей Казанского федерального университета.

Выпускник Казанского университета Мухаметов за свою карьеру успел поработать преподавателем и директором второго и седьмого казанских лицеев-интернатов, в конце 2000-ых занимал должность заместителя начальника городского управления образования, с 2014 по 2018 года — заместитель министра образования и науки Республики Татарстан.

Во времена, когда министерство образования и науки республики возглавлял Энгель Фаттахов — ныне глава Актанышского района РТ, Мухаметов курировал сферу национального образования.

В последнее время новый директор IT-лицея руководил Центром лидерства в образовании Казанского федерального университета, говорится на сайте министерства образования Татарстана.

Также отмечается, что новый директор уже успел познакомиться с коллективом лицея — нового руководителя представил проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.

Напомним, до марта текущего года IT-лицей КФУ возглавлял Тимербулат Самерханов. Он покинул свою должность в связи с повышением и переездом в Москву. 27 марта ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил школу, чтобы лично проводить Самерханова и вручить памятные подарки, связанные с университетом.

В этом году IT-лицей КФУ вошел в список 100 лучших школ России, заняв в рейтинге 53 место.