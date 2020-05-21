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В Подмосковье завершается посевная кампания; весенне-полевые работы велись даже в условиях пандемии коронавируса.

Губернатор Андрей Воробьев проверил ход посевной в г.о. Зарайск.

«У нас больше половины муниципалитетов занимается сельским хозяйством и, несмотря на коронавирус, здесь все идет в графике. То есть, что мы будем сытыми – это точно. Нас аграрии не подведут», — сообщил Андрей Воробьев.

В муниципалитете яровой сев выполнен уже на 99,7%, почти 24 тыс. га засеяно зерновыми, рапсом и кормовыми культурами. В настоящее время на последних гектарах засеивается кукуруза под силос. Помимо этого, к урожаю 2020-го посеяно порядка 17 тыс га озимых культур.

Теперь здесь приступили к работам по уходу за яровыми посевами. Андрей Воробьев осмотрел сельхозтехнику, которая участвует в полевых работах.

Зарайск – лидер по проведению посевных работ в регионе. В этом году здесь они завершаются раньше срока. Также в пятерку лучших входят городские округа Луховицы, Серебряные Пруды, Дмитровский и Ступино. Всего в Подмосковье общая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых составила 570 тыс га. По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились на 30 тыс га.

Андрей Воробьев обсудил с зарайскими механизаторами вопросы, актуальные для периода посевной. Они рассказали, что сельхозорганизации предоставляют им перед работой средства индивидуальной защиты, установлены диспенсеры для дезинфекции рук.

«Все есть – удобрения, техника была готова, а погода немного нас подвела. Мы как работали, так и работаем. Страну кормить надо. Маски, перчатки, антисептики используем как средства защиты», — рассказал механизатор Сергей Гущин.

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