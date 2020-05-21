В Москве женщины с детьми начнут получать стипендию, проходя переобучение

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер стипендии для проходящих бесплатное переобучение женщин с маленькими детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства столицы.
Так, размер стипендии для женщин с детьми дошкольного возраста, участвующих в городской программе обучения, составит 12 130 руб. в месяц.
Отмечается, что Собянин подписал постановление об установлении размера стипендии.
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