В Москве женщины с детьми начнут получать стипендию, проходя переобучение

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер стипендии для проходящих бесплатное переобучение женщин с маленькими детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства столицы.

Так, размер стипендии для женщин с детьми дошкольного возраста, участвующих в городской программе обучения, составит 12 130 руб. в месяц.

Отмечается, что Собянин подписал постановление об установлении размера стипендии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Предпринимателям в Москве оказали поддержку по кредитам на 9 млрд рублей

— Во время пандемии 14 тысяч москвичей получают пособия по безработице

Источник