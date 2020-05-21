Cалоны красоты выступили против установки камер

Активисты недовольны новым указом мэра Нижнего Новгорода.

В «Блокнот» обратились работники салонов красоты Нижнего Новгорода и рассказали, как указ губернатора может поставить под угрозу весь бьюти-бизнес.

Согласно новому указу, который вышел 11 мая, все салоны красоты будут обязаны подключить системы видеонаблюдения и передавать трансляцию в систему видеоаналитики министерства информационных технологий и связи Нижегородской области.

Представители салонов находятся в ужасе и недоумении: во-первых, чтобы наладить бесперебойную передачу данных, необходимы камеры с другими техническими характеристиками. Большинство установленных сейчас камер для этого не подходят.

Во-вторых, такая трансляция будет нарушать комфорт клиентов, ведь это будет настоящее вторжение в их частную жизнь.

В-третьих, сотрудники салонов вообще не понимают смысл установки камер: согласно указу, на видео должно быть видно только холлы и входные группы. А значит большая часть территории останется без контроля.

Более того, все это никак не обезопасит общество от мастеров, работающих на дому, а таких работников множество. «В Нижнем Новгороде был случай заражения коронавирусом при посещении косметолога на дому», — отмечают активисты.

Работники индустрии красоты пытаются выразить свой протест всеми возможными способами: на улицах появились автомобили с надписями «нет камерам», был проведен сбор подписей (активисты смогли собрать более 5000 голосов против установки камер), были отправлены обращения в прокуратуру и президенту.

Работники салонов красоты просят не вынуждать их предпринимать бессмысленные действия, а со своей стороны обязуются выполнять все требования безопасности, которые необходимы для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее в «Блокнот» обратился коронавирусный пациент московской больницы, который рассказал об ужасающем питании: «Кормят как свиней».

Также в мае в редакцию обращались жители московского района Куркино, сообщив о сливе фекальных вод из канализации в столичный водозабор.

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