Ректор Алтайского медуниверситета рассказала случае заражения карантине студенческом общежитии

Общежитие № 3 Алтайского медуниверситета, находящееся на улице Чкалова, 36 в Барнауле, закрыто для профилактики распространения коронавируса. Об этом ИА «Банкфакс» рассказала и. о. ректора АГМУ Ирина Шереметьева. Такая необходимость возникла после выявления случая заражения у одного из студентов.

Ирина Шереметьева сообщила, что положительный результат теста на коронавирус был получен у одного из студентов АГМУ, который проживает в общежитии № 3. Чтобы не допустить распространения инфекции, здание было закрыто для проведения профилактики по предписанию Роспотребнадзора. По словам и. о. ректора, болезнь у студента протекает бессимптомно. «Для профилактики мы закрыли общежитие совместно Роспотребнадзором. Проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Обеспечены все условия проживания с трехразовым питанием в день», — рассказала Шереметьева.

Она уточнила, что всего в карантинном общежитии проживает 258 человек. Они будут изолированы на две недели. За это время их будут обследовать на наличие коронавируса.