Мадс Педерсен после Тур де Франс-2020 сфокусируется на классиках

Действующий чемпион мира, 24-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен до остановки сезона в этом году успел проехать шесть велогонок, завершив выступление 14 марта на Париж-Ницце. После опубликования пересмотренного календаря гонок на вторую часть сезона 2020 года команды начали строить планы гонок.

Photo (c) Trek-Segafredo Team

Первой велогонкой Мадса Педерсена должна стать Вуэльта Бургоса (28 июля-1 августа), а его товарищ по команде Яспер Стейвен (Jasper Stuyven) вернётся к соревнованиям с Тура Польши (5 – 9 августа).

В пресс-релизе команды Trek-Segafredo сообщается, что Мадс Педерсен будет ключевым помощником Ричи Порта на Тур де Франс, а после французского Гранд-тура чемпион мира сосредоточится на классиках, кульминацией которых для него должна стать Париж-Рубэ.

Мадс Педерсен: «Просто отлично, что, наконец, снова можно увидеть календарь гонок. Теперь мы можем ставить цели и готовиться. Последние несколько недель мы выезжали на тренировки, но без каких-то задач. Так что календарь теперь поможет вернуться в ритм. Конечно, моей целью остаются классики. Ещё я надеюсь проехать Тур де Франс. Но классики – моя главная цель, а то, что они пройдут в конце сезона, меня очень вдохновляет. Надеюсь на мокрую Париж-Рубэ.

Гонки есть гонки. Мы должны быть готовы, когда бы классики ни проходили. При такой ситуации в мире ничего страшного, что гонки передвинули. Мы адаптируемся. Но сейчас я об этом не слишком задумываюсь, просто с нетерпением жду, когда снова начну выступать. Будет круто получить такой опыт – проехать все крупные гонки за такой короткий период. Это нечто совершенно новое для всех, будет интересно».

Яспер Стейвен: «Счастлив, что появился календарь. Теперь есть перспективы и можно смотреть в будущее. Конечно, ситуация непривычная для всех, трудно сказать, будешь ли ты готов или нет. Но я думаю, что все очень хотят выступать, голодны до гонок. Кроме того, календарь теперь позволяет нам начать планировать тренировки, возвращаться на высокий уровень.

Классики – моя цель. Много гонок пройдёт за небольшой период, так что будет важно найти баланс между гонками, отдыхом и тренировками. Никто не знает, какими будут классики в октябре, но из того, что я помню по нескольким прошлым годам, в Бельгии в октябре довольно хорошая погода. Шансы на плохую погоду выше, но я не против дождя и холода».