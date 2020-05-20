Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета наградил директора департамента информации и печати российского МИД Марию Захарову за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте правовой информации.

Кроме того, глава государства также удостоил наградой постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Василия Небензю и посла по особым поручениям МИД Андрея Аветисяна.

Документ подписан 19 мая 2020 года.

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