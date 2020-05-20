Ученые считают, что во Вселенной есть жизнь, но она не разумна

Ученым удалось установить вероятность того, что в нашей Вселенной распространена жизнь, но шансы, что она обладает интеллектом невероятно низкие. Предположительно, во Вселенной присутствует больше 10 септиллионов планет и на любой из них может оказаться жизнь. Стоит отметить, что вероятность наличия на некоторых планетах живых существ намного выше, чем их отсутствие, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Подобные выводы были сделаны известным профессором Дэвидом Киппингом. Для того, чтобы произвести данные расчеты, специалист использовал некий инструмент, который имеет название Байесовский вывод. С его помощью можно рассчитать шансы того или иного события, используя для этого разное количество предположений и некоторые данные о том, существует ли во Вселенной жизнь. Эксперты на сегодняшний день не знают о том, как часто может появляться жизнь на разных планетах и как именно она становится разумной. На Земле разумная жизнь в отличие от просто живых организмов появилась только на последнем этапе существования планеты. Скорее всего, развитие интеллекта – это невероятно долгий процесс, который занимает миллиарды лет. У Киппинга возник вопрос о том, если возвращать время вспять на нашей планете, то как часто жизнь, а также разумная жизнь будут вновь появляться. Эксперт выдвинул четыре возможных варианта развития событий. После того, как был запущен алгоритм, удалось установить то, что шансы на зарождение жизни в каждом из предложенных случаев в 9 раз выше, чем шансы, что она будет полностью отсутствовать. Также Киппинг добавил, что если заново переиграть историю нашей планеты, то вряд ли на ней появится интеллект. Разумная жизнь – это невероятная редкость, которая встречается в несколько раз реже, чем просто обычная жизнь.