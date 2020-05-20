Предсказания Ванги, которые не сбылись

В свое время предсказания провидицы Ванги шокировали людей тем, насколько они были точными и правдивыми. Большая часть из них сбылась, но при этом много предсказаний оказались не правдивыми, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Специалисты подсчитали, что прогнозы Ванги сбывались с точностью не более 70%. Некоторые ученые говорят о том, что ошибалась провидица только в 2 случаях из 10, а часть уверены, что предсказания были неправильно растолкованы и на самом деле Ванга всегда говорила только правду. Итак, в каких же случаях предсказания известной провидицы не сбылись? Гибель Буша Буш не погиб так, как предсказывала Ванга. Он прожил долгую жизнь и умер в больнице в возрасте 94 лет. Некоторые из поклонников Ванги готовы поспорить с тем, что предсказание не сбылось, ведь Буш действительно пережил авиакатастрофу. Самолет, которым он управлял, был подбит и тогда Буш едва не погиб, вовремя покинув полыхающую машину. Не будет многих продуктов питания Ванга предсказывала, что примерно к 2000 году исчезнет часть продуктов питания. Провидица предвещала полное исчезновение пчел и в результате меда. Из-за этого должно было испортиться молоко у животных и исчезнуть некоторые растения. Уже прошло достаточно много времени, а все эти продукты достаточно распространены по всему миру. Может ли это быть очередной ошибкой? И если да, то ошибка заключается в сути этого предсказания или же в дате, когда все случится? Несмотря на то, что некоторые из предсказаний Ванги на сегодняшний день не сбылись, все же провидица предугадала достаточно много важных событий для человечества. К некоторым из них людям удалось даже подготовиться, что позволило избежать весьма серьезных последствий. В целом, Ванга практически не ошибалась и возможно в скором времени некоторые из ее старых предсказаний начнут сбываться. Возможно, провидица просто не смогла назвать точную дату происходящего.