Краевые власти решили снять карантин Змеиногорском районе

C 21 мая на территории Змеиногорского района перестают действовать ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление правительства Алтайского края, подписанное губернатором Виктором Томенко, опубликовано на официальном сайте региона. Ранее карантин был введен из-за вспышки заболевания на площадке Корбалихинского рудника.

Как следует из текста документа, ограничительные мероприятия на территории Змеиногорского района, введенные ранее, подлежат отмене с 00:00 21 мая 2020 года. Постановление о введении карантина на территории муниципалитета, соответственно, признается утратившим силу.

В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю добавили, что карантинные мероприятия на промплощадке Корбализинского рудника завершаются 20 мая. С 21 мая начинается новая вахта. При этом соблюдаются все предписанные меры предосторожности.

Напомним, что Змеиногорский район оказался закрыт с 24 апреля. Такое решение было принято губернатором по итогам оперативного совещания с членами краевого штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Въезды и выезды в муниципалитет были закрыты, а перемещаться сами жители района могли исключительно пешком или на общественном транспорте с обязательной полутораметровой дистанцией. Необходимость ужесточения ограничительных мер была вызвана тем, что на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» был выявлен очаг коронавирусной инфекции, позволивший на тот момент Змеиногорскому району переплюнуть даже Барнаул по количеству выявленных случаев заражения. К 20 мая в районе было зафиксировано 245 инфицированных.