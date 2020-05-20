37-летний Ильо Кейссе хочет остаться в команде Deceuninck-Quick Step

Ильо Кейссе (Iljo Keisse) выступает в команде Патрика Лефевра с 2010 года. Контракт 37-летнего бельгийского гонщика завершается в этом году, но из-за остановки сезона у него нет возможности проявить себя. Ильо Кейссе, трековик, надёжный доместик и дорожный капитан, внёсший вклад во множество побед команды Quick Step, выигравший этап Джиро д’Италия в 2015, в интервью Het Nieuwsblad рассказал о своих опасениях и надеждах.

Photo © Deceuninck — Quick-Step — © Luc Claessen / Getty Images — Photo credit: © Luc Claessen / Getty Images

Ильо Кейссе: «Ты хорош настолько, насколько показал себя в последней игре. В обычных обстоятельствах, возможно, мой контракт уже был бы продлён. Я разговаривал с Патриком Лефевром, но понятно, что сейчас он ничего не может сделать.

Я должен доказать, что стою контракта на 2021 год. А доказывать надо на велосипеде.

Никогда не говори никогда. Я выступал в этой суперкоманде 10 лет. Это одна из лучших велокоманд мира. Будет трудно сделать шаг назад. Даже если в другой команде я смогу зарабатывать больше, мне бы хотелось остаться в Deceuninck-Quick Step».