Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Stefan Sauer/Global Look Press

В США добыча нефти за неделю сократилась на 100 тысяч баррелей, достигнув 11,5 миллиона баррелей в сутки, пишет минэнерго страны.

В 2019 году добыча нефти составляла 12,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США также понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти на 70 тысяч баррелей в сутки, то есть до 11,69 миллиона баррелей. Прогноз был снижен и на 2021 год — до 10,9 миллиона баррелей.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

— Цена российской нефти Urals поднялась выше $30 за баррель

— Минэнерго России и США обсудили стабилизацию нефтяного рынк

Источник