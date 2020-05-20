Автопроизводители Турции возобновили производство

Компании, на данный момент работающие в половину мощностей, ожидают восстановления продаж и новых заказов в Европу, куда направляется большая часть их экспорта, пишет Sabah.

По словам генерального директора турецкого подразделения Toyota Тошихико Кудо, компания возобновила работу в трёх сменах по шесть дней в неделю. Кудо также добавил, что к концу мая планируется запустить завод на 90%.

Отметим, что производство легковых автомобилей в Турции в июле упало на 91% в год до 11 тыс. 164 единиц в связи с сокращением внутреннего спроса и прекращением экспорта, свидетельствуют данные, опубликованные Ассоциацией производителей автомобилей (OSD) 10 мая. Экспорт снизился на 90% в год до 10 тыс. 613 единиц, говорится в отчёте OSD.

Вместе с тем автобусный завод, принадлежащий Mercedes-Benz в Стамбуле, возобновил производство 20 апреля и работает на 60%, добавляет Sabah со ссылкой на президента и генерального директора Сюера Сюлюна. Предприятие намерено достичь полной мощности в начале июля, сказал он.

Напомним, что ведущие турецкие автопроизводители объявили о временном прекращении производства после того, как иностранные клиенты приостановили заказы, а правительство ввело ограничения на поездки. Многие предприятия временно прекратили или отложили инвестиции, что привело к снижению продаж грузовых автомобилей и лёгких коммерческих транспортных средств. Следует отметить, что данный сектор является ведущим экспортёром Турции.