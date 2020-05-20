Карантин в Україні продовжили до 22 червня, рішення про пом’якшення – за регіонами

Сьогодні, 20 травня, під час засідання Кабміну схвалили проект постанови Міністерства охорони здоров’я України щодо введення адаптивного карантину в Україні з 22 травня.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зауважив, що постановою вводять з 22 травня до 22 червня так званий адаптивний карантин.

Така форма карантину передбачає його послаблення у межах регіонів з врахуванням трьох критерів. Послаблювати карантин й, зокрема, відновлювати роботу громадського транспорту можуть з 22 травня регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.

За словами Степанова, послаблення вводитимуть та припинятимуть на теритотоіях областей рішеннями регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Тож, за словами Степанова, з 22 травня стартує другий етап послаблення карантину. Загалом їх буде 5. Усі наступні етапи – через 10 днів.

«Введення саме адаптивного карантину дасть змогу повністю контролювати ситуацію та швидко реагувати», — сказав Максим Степанов.