Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность президента Республики Татарстан на новый срок. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с Миннихановым в режиме видеоконференции.

«По поводу Ваших полномочий… Знаю, что они истекают, но вы сами несколько минут назад сказали, что Татарстан у нас, действительно, по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации. На самом деле так и есть. Все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок. И хочу поблагодарить вас за предыдущий период и пожелать вам успеха на следующий период», — сказал Путин в конце встречи.

Минниханов в ответ поблагодарил президента РФ за оказанное доверие.

Напомним, ранее «БИЗНЕС Online» писал, что Москва дала добро на избрание Минниханова. По последней информации, приходящей из высоких московских кабинетов, единый день голосования (13 сентября) все же не будет перенесен. Таким образом, выборы президента Татарстана, а также муниципальных депутатов в РТ состоятся в срок.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов заявил, что Минниханов может в 2020 году выдвигаться на выборах, поскольку на свой первый срок тот был назначен, а не избран.

Минниханов занимает должность президента Татарстана с 25 марта 2010 года.

С ключевыми тезисами большого доклада Минниханова на встрече с Путиным можно ознакомиться здесь.