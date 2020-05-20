В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу

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Lim Huey Teng/Reuters

В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА «Новости» со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.

«Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с ценой, которую он заставил заплатить весь мир», — сказал Помпео.

Госсекретарь напомнил, что из-за коронавируса погибли больше 90 тыс. американцев, 36 млн человек в США потеряли работу.

Ранее США заявили, что Китай не смог сдержать коронавирус внутри страны и не проинформировал мир об угрозе вовремя.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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