Член запрещённых «Свидетелей Иеговы» в Ростове показывал детям член

Свои из секты его только пожурили и рекомендовали носить трусы.

В скорое времени в Ростове-на-Дону будут судить члена запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» Леонида Киселева. Мужчина обвиняется в растлении несовершеннолетних, в частности он демонстрировал детям свой половой орган. При этом братия «Свидетелей» не спешит осуждать своего товарища – из секты его не выгнали, а лишь пожурили.

Полиция узнала о порочном пристрастии Киселева к несовершеннолетним девочкам совершенно случайно, в ходе обысков в его доме в связи с незаконной деятельностью иеговистов. Ровно год назад у Киселева обнаружили и изъяли ролики и фотографии эротического содержания, на некоторых были запечатлены малолетние дети. Тогда члена секты привлекли к ответственности еще и за совершение насильственных действий в отношении лиц, которые еще не достигли 14-летнего возраста, рассказал изданию «Блокнот Ростов» источник в правоохранительных органах.

Из писем мужчины выяснилось, что еще в школе он хотел показывать половой член детям. В итоге его мечта исполнилась, и Киселев практиковал эксгибиционизм до 2005 года. Служебному комитету секты Киселев признавался, что «демонстрацией» своего органа он занимался не раз, причем не «обошел вниманием» даже собственных дочерей (1998, 1999 и 2002 года рождения). Пострадали от развратных действий и дети прихожан этой секты, живущие по соседству. Некоторое время Леонид Киселев проживал в Москве, но и здесь позволял себе подобные «шалости».

Однако больше всего правоохранителей поразил тот факт, что в религиозной организации вовсе не посчитали поступки мужчины чем-то постыдным и противоречащим нормам морали. Это тоже выяснилось из ответного письма, в котором говорилось, что «брат Леонид сотрудничал и открыто отвечал на все вопросы» (видимо это восприняли как раскаяние). В результате вышестоящие товарищи по секте порекомендовали брату носить трусы и не смотреть порнографию. Хотя и поругали, отметив, что нужно тщательнее следить за его образом жизни из-за «греховных наклонностей». Уже позднее «свидетели» все-таки ввели ограничения для Леонида Киселева – предложили не включать в группу, где есть малолетние дети.

При этом бывшую жену Киселева организация не пощадила – ее исключили за любовную связь на стороне. Оправдания женщины комиссия сочла неискренними.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, у Киселева психическое расстройство в форме гетеросексуальной педофилии. Сейчас он находится в СИЗО №1 Ростова-на-Дону и ждет суда.

Напомним, что в январе в Уфе мужчина случайно убил педофила, защищая от него ребенка.

Периодически в России возвращаются к идее отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц. С июля 2019 года российские суды начали выносить решения о принудительном лечении педофилии.