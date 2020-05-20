Диетолог дала 6 простых советов, как похудеть к лету

Лето уже на пороге, а многие из-за карантина успели набрать лишние килограммы. Однако привести фигуру в порядок все же хочется, а для этого следует подумать о правильном рационе. По словам врача-диетолога Оксаны Скиталинской, резко устраивать длительное голодание, сидеть на жестких диетах и сокращать до минимума калорийность блюд вовсе не обязательно. Читайте на Информинг. Ру Врач рассказала, почему появляется хруст в челюсти при открывании рта и что делать домаДиетолог дала несколько простых и действенных советов и если следовать этим правилам, то уже через неделю можно увидеть первые результаты. «Почистите» менюИсключите из рациона продукты, содержащие сахар. Откажитесь от фаст-фуда, полуфабрикатов, сладостей, газировки и пакетированных соков.Не употребляйте кондитерские и хлебобулочные изделия из белой муки, жареную, жирную, копченую и острую пищу.Сократите потребление соли, чтобы вывести из организма лишнюю жидкость. Ограничьте сладкие сухофрукты и другую пищу, которая провоцируют брожение в кишечнике.Ешьте больше нежирных кисломолочных и белковых продуктов (белая рыба, мясо птицы). Отдайте предпочтение отварным и свежим овощам, кисло-сладким фруктам и ягодам.Следите за балансомСледите за балансом растительной и белковой пищи в вашем рационе.Так, в меню должны присутствовать блюда растительного происхождения: листовые и разноцветные овощи. Все остальное — белковые продукты животного и растительного происхождения: яйца, кисломолочные и морепродукты, нежирное мясо, бобовые и грибы.

Богата клетчаткой растительная пища дает чувство сытости, нормализует обмен веществ и состав кишечной микрофлоры.А белковые продукты помогут организму восстановить мышечную массу, поддержат работу иммунной и нервной систем.Изучите гликемический индексСократить количество продуктов с высоким гликемическим индексом. Такие продукты вызывают резкие скачки и падения сахара в крови, что пробуждает аппетит и вызывает чувство голода.Листовые овощи, белковые продукты и полезные жиры не дают большому количеству глюкозы попасть в кровь, поэтому человек не испытывает желания перекусывать каждые полчаса.Установите режим питанияЧастые приемы пищи держат уровень инсулина на высоте, из-за чего снижается чувствительность клеток организма к инсулину. В итоге развивается инсулинорезистентность, при которой нарушается нормальное «использование» глюкозы, что способствует накоплению жира в организме. Следует придерживаться трехразового питания. Можно использовать систему питания 8/16: когда кушать можно на протяжении 8 часов, а в остальные 16 часов — только пить жидкость.Пейте водуНеобходимое количество следует высчитать по схеме: 30 мл на 1 кг идеального веса человека. Хорошо пить теплую негазированную воду натощак. В напиток можно добавить несколько капель лимонного сока. В течение дня пейте обычную воду, настойки трав и некрепкие чаи без сахара. Много двигайтесьФизическая активность — очень важный фактор при сбросе веса. Необязательно бегать стометровки каждое утро. Можно кататься на велосипеде, скачать приложение для тренировок дома, ежедневно делать утреннюю зарядку и просто чаще гулять на свежем воздухе. Яндекс Дзен