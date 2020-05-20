Тесты 11 постояльцев общежития Алтайского медуниверситета показали положительный результат COVID-19

Лабораторные исследования подтвердили инфицирование коронавирусом еще 11 человек, проживающих в общежитии Алтайского медуниверситета. Об этом сообщил оперативный штаб по региону.

Днем 20 мая стало известно, что в общежитии АГМУ № 3 по улице Чкалова, 36 был выявлен студент, зараженный коронавирусом. К вечеру того же дня при лабораторном обследовании положительные результаты получены еще у 11 проживающих в общежитии. Все они госпитализированы, сообщил оперштаб. «Они инфицированные. Клиника может появиться, а может нет. Больными пока не считаются», — такую формулировку предложило Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

200 контактных лиц, проживающих в общежитии, в настоящее время изолированы. «Здание переведено на функционирование по типу обсерватора, выход студентов запрещен. Этажи изолированы друг от друга», — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Питание проживающим в общежитии доставляется на этажи в одноразовой посуде. Усилен дезинфекционный режим на этажах — в туалетах, умывальных комнатах, коридорах. Обеспечено наличие кожных антисептиков в комнатах. Персонал общежития оставлен на работе на 14 дней.

Отметим, что ранее в Telegram-каналах появились предположения, что студенты могли работать в медицинских организациях Барнаула, где один из них и подвергся заражению. Эта информация требует подтверждения.