Аэростаты взяли контроль над Московской областью для ловли нарушителей

Подмосковных нарушителей режима самоизоляции теперь ловят с помощью аэростатов, на которых установлены камеры с высоким разрешением.Об этом сообщается на сайте Росгвардии: «В Московской области в ходе обеспечения правопорядка и проведения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата. Комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до 5 км. Для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах на территории региона задействованы сотрудники авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по Московской области. С помощью комплекса высотного видеонаблюдения информация о правонарушениях, в том числе и нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передаётся нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования для принятия мер реагирования и пресечения правонарушений».

Пресс-служба ведомства добавляет, что «всего с начала режима повышенной готовности в Подмосковье сотрудниками Росгвардии с гражданами было проведено свыше 11 тысяч профилактических бесед».Алексей Иванов