ТАКОГО О КОРОНЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ НЕ ПОКАЖУТ

Миллионы людей теряют работу, доходы, рвутся взаимоотношения, возникает неопределенность будущего, массовое сидение месяцами в изоляции не изучено и является медицинским экспериментом, который без согласия людей запрещен Конституцией РФ. Гиподинамия усиливает депрессии, диабет, ожирение, массово не оказывается помощь при других заболеваниях, кроме пневмоний… Увеличивается число суицидов. Во всём этом виноват он. Или всё таки нет? Давайте разбираться. Население России серьезно напугано информацией о коронавирусе. Связано это с тем, что ежедневно во всех источниках информации мы видим число новых заболевших, преподносимых как будто сводку с места боевых действий. Каждый случай заболевания преподносится, как угроза жизни. Информация об ужасах коронавируса везде – ТВ, СМИ, интернет. Например, на первой станице Яндекса висит постоянный информационный блок такого вида, где указано число заболевших:На сайте “коронавирус-монитор” указано число заражений. Везде мы видим слова «заболевших» или «зараженных». Это – ложная информация. Дезинформация. Фэйк. Который у нас теперь, кстати, уголовно наказуем. Приведенные цифры отражают лишь выявленных больных, а не их общее число в России. Они показывают лишь небольшую часть людей, которым были сделаны тесты, выявившие вирус. Больных людей намного больше, и это меняет ВСЁ. Например, тестов в России было к началу мая проведено около 5 миллионов. А население России 145 млн. Можно составить пропорцию проведенных тестов к числу выявленных заболевших и экстраполировать ее на все население России. Тогда мы получим, что общее число заболевших примерно в 30 раз больше, чем нам показывают. То есть, если предположить поголовное тестирование всего населения, общее число заболевших в России будет около 5 миллионов. Но ведь тогда и смертность снизится примерно в 30 раз, приблизившись к очень низким значениям обычного ОРВИ, которые ни в коем случае не должны вызывать паники. Очевидно, что панику создают намеренно. Если СМИ могут этого не знать, то лица, от которых исходит эта информация прекрасно знают об истинных размерах цифр в ходе сезонных эпидемий.Так, согласно сообщению Роспотребнадзора об итогах эпидсезона по гриппу и ОРВИ трёхлетней давности, за 2016-2017 года «число заболевших еженедельно удерживалось на уровне около 1 млн. человек, показатель заболеваемости вырос до 66-75 на 10 тысяч, число госпитализированных увеличилось до 23 -26 тысяч в неделю…»

То есть в указанный эпидсезон 16-17 года за один только день заболевало 120 тысяч человек. Это столько, сколько было всего выявлено заболевших новым вирусом в промежуток за три месяца — с 31 января по 4 мая. Но об этих цифрах во время пандемии коронавируса не сообщил ни Роспотребнадзор, ни один другой официальный источник информации. СМИ о них даже не поинтересовались – разве это не странно? Это молчание является частью дезинформации для создания паники.Между тем, немалое число врачей не только за рубежом, но и в России высказывали свое недоумение происходящим. Часть из них мы приводили в этом выпуске https://youtu.be/A2nryt-mIi4 Но вот ещё: Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев:«Не стоит паниковать! Этот вирус менее опасный, чем вирусы прошлых лет, такие как SARS-CoV (сарс-ков), MERS-CoV (мерс-ков) и другие. У атипичной пневмонии смертность была 30–50%. Нынешний COVID-19 менее патогенный, он меньше вызывает тяжелых заболеваний. При нем смертность 2–4% в общем. Я не беру исключительные случаи – стариков, у которых бог знает, какие болезни.»Советский и российский вирусолог, директор Института вирусологии имени Ивановского Дмитрий Львов добавляет, со своей стороны: «Заражение типом 2019-nCoV происходит довольно медленно, у него в принципе невысокая способность заражения. По сравнению с тем же гриппом. Никакой это не смертельный вирус, никакая не трагедия, это было всегда, есть и будет.»Российский ученый-вирусолог, автор труда «История вирусологии» Феликс Ершов называет все происходящее сегодня безумием: «Это безумие, которое сейчас творится, оно поразительно для меня. Я думаю, что в основе лежат экономические дела и политические. Очень легко манипулировать умонастроением масс с помощью вирусов. По сравнению с инфекциями прошлого: оспа, полиомиелит, бешенство – коронавирусная инфекция – это детский сад. Кто имеет хотя бы полторы извилины, должны понимать.»