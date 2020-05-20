FT: Турция нарушает политику ФРС, но может прибегнуть к сделке с МВФ

Центральный банк Турции истощил свои валютные резервы, защищая турецкую лиру, поскольку институциональные инвесторы и местные держатели депозитов продавали эту валюту, утверждает издание. После валютного кризиса в 2018 году влияние пандемии коронавируса на экономику Турции вызвало опасения по поводу стоимости лиры, которая в этом году потеряла почти на 15%.

«Среди тех стран, которые могут бороться за доступ к долларам, Турция сталкивается с одним из самых жёстких графиков погашения — 22,7 млрд долларов номинированных в долларах суверенных и корпоративных облигаций и кредитов, подлежащих погашению в этом году», — пишет FT со ссылкой на данные Института международных финансов.

Попытка Анкары обеспечить финансирование из предпочтительного источника — ФРС — не принесла результатов после переговоров между Турцией и Соединёнными Штатами в марте.

Издание подчёркивает, что ФРС традиционно предлагала центральным банкам из стран с сильными экономическими основами и независимыми центральными банками долларовые своп-линии, указывает издание, добавляя, что Турция, по-видимому, не достигла критериев американского финансового учреждения из-за вмешательства президента Реджепа Тайипа Эрдогана в управление турецким Центральным банком.

FT утверждает, что Турция провела переговоры с другими членами «Большой двадцатки» для обеспечения безопасности линий валютных свопов, однако результаты этих переговоров остаются неизвестными.

Несмотря на то, что Эрдоган и его правительство во всеуслышание отвергают этот вариант, некоторые экономисты считают, что Турция в конечном счёте должна будет попросить МВФ предоставить схему долларового кредитования, чтобы ослабить давление на турецкую лиру, которая недавно достигла рекордного минимума в 7,27 лиры за доллар.

«Я действительно не думаю, что они могут ждать очень долго. Я думаю, что сделка, в какой бы форме она ни была заключена, должна состояться очень скоро», — сказала FT Сельва Демиральп, профессор экономики Стамбульского университета Коч.

В свою очередь Брэд Сетсер, старший научный сотрудник отдела международной экономики Совета по международным отношениям, заявил, что он не считает механизмы поддержки МВФ достаточными для стран, нуждающихся в долларах во время пандемии.

Реакция МВФ на такие страны «всё ещё кажется неадекватной», и некоторые из них оставили «искать варианты, которых у них по сути нет», сказал Сетсер FT.