З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні

Регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%, можуть послабити протиепідеміологічні заходи та поступово відновлювати роботу транспорту.

Таке рішення прийняли на засіданні уряду сьогодні, 20 травня.

Тож, з 22 травня відновлюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні;

з 25 травня — перевезення пасажирів у метро;

з 1 червня — залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні;

з 1 червня — міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Щоправда, у випадку здійснення перевезення до регіону, в якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду.

Вже із з 15 червня дозволене прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

У всіх вищезгаданих видах транспорту мають бути дотриманні певні вимоги: масочний режим, температурний скринінг працівників, постійна дезінфекція.

Наголошуємо, що рішення про відновлення транспорту прийматимуть найближчим часом на місцях, проаналізувавши вищезгадані критерії. Тож чи запускатимуть громадський транспорт на Волині, наразі невідомо.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 червня цього року, ввівши так званий адаптивний карантин.