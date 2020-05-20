Минниханов выступил с большим докладом на встрече с Путиным. Главное

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Ситуация с коронавирусом в республике стабилизировалась, отметил Минниханов.

Минниханов отметил, что на фоне пандемии в РТ уделили особое внимание подготовке системы здравоохранения, приему пациентов и вопросу кадрового обеспечения медицинских учреждений. Он рассказал, что допвыплаты за апрель в размере 179 млн руб. получили 6048 медработников. Лечебные учреждения оснащены всем необходимым оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

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«В дополнение к существующему коечному фонду 14 мая мы ввели в эксплуатацию корпус инфекционной больницы в городе Набережные Челны. Учреждение рассчитано на 88 коек с возможностью расширения до 164 коек. 15 августа начнет работу новая современная инфекционная больница с лабораторным корпусом в Казани на 232 койки с возможностью расширения до 504 коек», — указал Минниханов.

Что касается изоляции прибывших из-за пределов РФ в республику, то для них развернуты обсерваторы на 1100 мест, доложил Минниханов. «Кроме этого, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на строительстве важнейших объектов страны в обсерваторах размещаются сотрудники нефтегазовой отрасли. „Газпром“ обратился за помощью, мы их поддерживаем», — отметил он.

Вот некоторые другие тезисы из доклада Минниханова:

суммарная мощность производства масок в Татарстане составляет 15 млн штук в месяц.

в госпиталях Татарстана на данный момент находятся 954 пациента с коронавирусом, из них 21 подключен к аппарату ИВЛ;

с начала мая все предприятия в республике заработали при строгом соблюдении санитарных правил;

сильно упали финансовые результаты нефтехимических предприятий, что отразилось на доходной части бюджета. Есть отставание по налоговым платежам — на 1 мая оно составляет 26 млрд рублей;

продвижение татарстанской нефтехимической продукции на иностранные рынки затруднено из-за пошлин и других ограничений. Попросим мер поддержки у правительства;

АПК Татарстана работает в обычном режиме, посевная почти завершена;

необходимо увеличить финансирование федеральной программы «Стимул» (часть нацпроекта «Жилье и городская среда», затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру), в этом нуждаются все регионы;

приложим максимум усилий для реализации нацпроектов;

более 40 тыс. организаций в РТ продлили сроки уплаты налогов, более 33 тыс. предприятий получат более 3,4 млрд руб. субсидий. Банки реструктуризировали более 1,9 тыс. кредитов на сумму 23 млрд рублей. Одобрено зарплатных кредитов на 1,5 млрд рублей;

просим приравнять Татарстан к Московской области и Петербургу по максимальному размеру ипотечных кредитов для предоставления кредитных каникул;

в республике насчитывается 51,7 тыс. безработных, по состоянию на 1 января было 10,9 тысяч. Но каждый второй безработный и до пандемии долго не работал или был занят на сером рынке труда;

необходима федеральная поддержка для проектов нового корпуса инфекционной больницы и второй части Большого казанского кольца;

массовых мероприятий на Ураза-байрам не планируется, жители республики отметят праздник дома.

Путин поблагодарил Минниханова за работу по противодействию коронавирусу и поддержал его выдвижение на новый президентский срок.

Напомним, за последние сутки в Татарстане обнаружили 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 2 475. Выздоровели 1 452 человека (плюс 151 за сутки), умерли 8 (новых летальных случаев за сутки не зафиксировано). Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации, Республика Татарстан вошла в топ-3 российских регионов с самыми низкими показателями смертности от коронавируса.