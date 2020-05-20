Психиатрический интернат в Ростовской области стал рассадником коронавируса

В Сальске выявили 39 человек с положительным статусом на COVID-19.

В Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области 19 мая у 39 человек был обнаружен в крови новый коронавирус. COVID-19 заражены 23 сотрудника и 16 пациентов. Об этом сообщил источник «Блокнот Ростов».

– Сейчас 13 пациентов изолированы в интернате, трое госпитализированы в ковидный госпиталь МБУЗ ЦРБ Сальского района. Еще 23 сотрудника находятся на домашней изоляции, – рассказал источник.

Лишь у пяти заболевших проявились клинические проявления болезни, у остальных нет симптомов.

В настоящее время в интернате введен карантин, там провели дезинфекцию помещений, проводится лабораторное обследование всех работников и пациентов.

По информации правительства Ростовской области, коронавирусную инфекцию на территорию медучреждения занес один из его сотрудников.

Предполагается, что временная изоляция 163 сотрудников и 750 пациентов продлится в течение двух смен по 14 дней каждая. На обеспечение их питанием и лекарствами губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил 22,7 млн рублей.

Ранее источник «Блокнот Ростов» в областном минздраве сообщил, что в Сальск направлены специалисты одной из крупных больниц Ростова для консультаций по организации работы в эпицентре вспышки и усиления медперсонала Сальского межрайонного моногоспиталя для ковидных больных.

Жители Сальска рассказывают, что в городе замечены машины ГО и ЧС, которые обрабатывают улицы спецрастворами.

Напомним, что в конце апреля почти 50 монахинь в Серафимо-Дивеевском монастыре под Нижним Новгородом заразились коронавирусом. О заражениях в среде РПЦ можно более подробно прочитать в лонгриде «Блокнота».

Также в апреле в городе Вязьма Смоленской области коронавирус нашли у 86 человек в доме престарелых. После этого город закрыли на карантин.

Кроме того в апреле COVID-19 обнаружили у десятков учащихся и педагогов Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге.