Врач рассказала, почему появляется хруст в челюсти при открывании рта и что делать дома

Многие люди совершенно неожиданно обнаруживают, что их челюсть начала издавать какие-то звуки — например, хруст либо щелчки. При этом нередко появляется еще и боль. По словам врача-ревматолога, эти звуки появляются, когда нижняя челюсть смещается во время открытия и закрытия рта.

Дело может быть в дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Он располагается перед ухом и состоит из височной кости и нижней челюсти.

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«Мышцы, выполняющие функцию жевания, глотания и речи, соединяют нижнюю челюсть с черепом. Этот аппарат позволяет нашей челюсти двигаться влево и вправо, а также открывать и закрывать рот, выдвигать нижнюю челюсть. Заболевания ВНЧС развиваются, когда нижняя челюсть смещается во время открытия и закрытия рта», — объяснила медик.

Причин этого может быть несколько. Поражение височно-нижнечелюстного сустава и связочного аппарата может развиться на фоне ревматоидного артрита. Однако это происходит довольно редко и этому, в основном, предшествуют стоматологические причины.

Хруст в челюсти может появиться и в силу неправильного прикуса. Это самая частая причина, подчеркивает врач. Немногие знают, но даже отсутствие одного зуба может привести к изменению прикуса и формированию патологии сустава.

Кроме того, челюсть может начать издавать щелчки по причине спазма жевательных мышц.

Кроме хруста и щелчков в челюсти, человека могут беспокоить и другие симптомы. К примеру, сильная боль при открытии рта, головная боль либо же боль в ухе. У больного также может наблюдаться звон в ушах, а также боль в челюсти при разговоре, жевании при приеме пищи, а также скрежет зубами.

В случаях, если причина кроется в стоматологических проблемах, помощь надо искать у стоматолога-ортодонта либо ортопеда, который обладает знаниями в области гнатологии.

Однако что делать, если сию минуту к доктору отправиться не получается? Елизавета Исакова рекомендует ограничить прием твердой пищи. Кушать большими кусками нельзя, продукты надо резать мелкими дольками или тереть на терке.

Также надо пытаться не открывать широко рот, не сжимать сильно челюсти. Жевательную резинку стоит вообще исключить. А еще врач советует хорошо выспаться, чтобы снизить уровень стресса.

А потом обязательно надо посетить врача, так как хруст в челюсти серьезно ухудшает качество жизни.

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