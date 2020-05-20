Поголовные тесты на КОВИД-19 и безграничные полномочия полиции

Пресс-служба МВД в субботу, 16 мая, дала разъяснения по поводу трактовки «бездействия граждан при коронавирусе», за которое предусмотрена административная ответственность. К бездействию, по мнению авторов комментария, относится сокрытие гражданином от контролирующих органов сведений о приезде из-за границы, отказ вызвать врача в случае любого ухудшения состояния здоровья (!), а также уклонение от прохождения анализа на коронавирус лица, у которого подозревают это заболевание (!!!).

Вкупе с находящимся на рассмотрении в Госдуме скандальном законопроекте, наделяющим полицию практически безграничными полномочиями в отношении простых граждан и их имущества, а также если взглянуть на аналогичные инициативы заграничных властей, против которых восстают граждане на Западе, все эти элементы без труда складываются в один очень невеселый пазл.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования», – цитирует ТАСС пресс-службу МВД.В министерстве также отметили, что все это влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия»). Санкция этой статьи предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Еще раз подчеркиваем – информация подается силовым ведомством и многочисленными СМИ именно в таком контексте – тесты на коронавирус являются обязательными для любого гражданина, которому их назначают по тем или иным причинам. За отказ от них последует немаленький штраф.

Все это весьма сомнительно с юридической точки зрения. Тестирование каждого гражданина как «потенциально зараженного/носителя вируса» (не будем забывать, что разные специалисты и медорганизации называют процент бессимптомных носителей коронавируса от 15 до 60% от числа всех инфицированных, да и к самим тестам есть большие вопросы: то и дело в прессе и в соцсетях проскакивают сообщения из разных стран о фактах заражения через тестирование на коронавирус) является принудительным медицинским вмешательством. Давайте откроем ст.20 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан…», гарантирующую каждому гражданину информированное добровольное согласие и отказ от медицинского вмешательства. В п.9 ст.20 ФЗ перечислены все случаи, когда допускается медвмешательство без согласия гражданина:

«1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы;

6) при оказании паллиативной медицинской помощи, если состояние гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель».

Обратим внимание на пп.2 – «заболевания, представляющие опасность для окружающих». Правительство своим постановлением еще в конце января 2020 г. внесло коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в данный список – наравне с чумой, холерой, СПИДом и т.д. А вот гриппа и прочих респираторных инфекций, с которыми обычно сравнивают новый коронавирус в данном перечне нет. Но в любом случае, «лицо, страдающее заболеванием» и лицо, у которого это заболевание лишь подозревают – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Нам же власти прямо предлагают, и даже требуют под угрозой штрафа, сдавать анализы на КОВИД-19 поголовно и в обязательном порядке, считая, что и без поставленного медицинского диагноза граждан можно тестировать принудительно. Включая и того, кто не обращался за медпомощью и не считает себя болеющим чем-либо, но показался врачу или еще кому-то «подозрительным».

Не менее сомнительно выглядит инициатива полиции штрафовать всех, кто не вызвал врача на дом из-за любого недомогания – в этот список для разных граждан может входить и хроническая мигрень, и несварение желудка. Ну а что, ведь врачи уже сообщают, что коронавирус может вызвать практически любой симптом и системно атаковать любой орган в организме… Очень интересно, как планируется фиксировать факты необращения к врачу в таких случаях.

Крайне важно понимать, что аналогичный по посылу законопроект об обязательной иммунной паспортизации населения и прививкам от коронавируса пытались протолкнуть власти Германии, но потерпели поражение от собственного возмущенного народа. А 1 мая в Конгресс США был внесен законопроект HR 6666 о принудительном тестировании американцев на коронавирус и изоляции подтвержденных инфицированных от членов их семей. Документ дает право сотрудникам госздравоохранения входить в любой дом и принудительно проверять всех его жителей на наличие у них КОВИД-19 или антител к нему. В случае положительного теста человек с выявленным вирусом изолируется и принудительно удаляется (депортируется!) от семьи и своих близких, служба по надзору за детьми может забрать и изолировать детей от зараженных родителей, также отдельно в доме престарелых могут изолировать пожилых родственников с подтвержденным вирусом и т.д. В законопроекте, в частности, говорится, что в доме должен быть отдельный туалет для каждого члена семьи, если это условие не соблюдено в семье, где есть инфицированный – детей из дома забирают.

Масса англоязычных изданий (включая Fox News и New York Times) уже писали о недостоверных тестах на коронавирус, о ложноположительных результатах, даже о фактах заражения этих тестов коронавирусом. Недавно президент Танзании поделился данными из разряда грустного юмора, согласно которым ДНК фрукта папайя, африканской козы и перепела, отправленные им на тестирование, показали положительные результаты анализа на коронавирус. То есть говорить о достоверности тестирования не приходится, при этом согласно американскому законопроекту, абсолютно не учитывается даже тот факт, что человек с выявленным КОВИД-19 наверняка уже успел заразить близких, с которыми он проживает.

Блогер и гражданская активистка Елена Никитская, проживающая в США и выступающая против антинародных «противоковидных» мер государства, привела шокирующее видео из Канады, в котором полиция приходит в дом многодетных родителей и принудительно берет у них тесты на коронавирус.

«В свою школу или церковь, или на работу гражданин без документированного теста на КОВИД-19, либо без иммунного паспорта, либо без подтверждения о перенесенном заболевании, согласно этому законопроекту, попасть уже не сможет», – комментирует Никитская законопроект, петицию против которого подписали уже более 100 тыс. граждан США, и теперь и она обязательно будет рассмотрена властями.

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Вернемся к российской полиции, которая вскоре сможет следить далеко не только за тестами на КОВИД-19, но и делать абсолютно все, что заблагорассудится отдельно взятому полицейскому, с машинами, недвижимостью и, что самое печальное, с жизнями российского народа. Речь идет о ПФЗ 955380-7 «О внесении изменений в ФЗ «О полиции»», который якобы направлен на «усиление гарантий защиты прав граждан и уточнение полномочий полиции». Редакция «Катюши» внимательно ознакомилась с текстом этого документа на 23 страницах и пришла к совсем другим выводам. Сказать, что текст нас шокировал – значит, не сказать ничего. По нашему мнению, он полностью уничтожает баланс прав и интересов народа и правоохранителей в сторону безответственности и беспредела последних, а также непосредственно учреждает в РФ полицейское государство – в самом худшем смысле слова. И кратким обзором тут не обойдешься.

Первая правка, согласно ПФЗ, вносится в главу закона о полиции «соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина». После правил обращения и представления полицейского гражданину появляется новый подпункт, разрешающий оставить все правовые прелюдии, если возникают обстоятельства, «угрожающие жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан, а также при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц». Наличие перечисленных обстоятельств – чисто оценочное понятие, которое отдается на откуп сотруднику полиции в конкретной ситуации. Что может угрожать его здоровью, а также здоровью иных граждан – список тут может быть безграничен, и в случае принятия законопроекта вряд ли радикальные силовые действия полиции потом удастся обжаловать. Полиция может придраться и к угрожающей позе, и к громкому резкому тону при общении с ее представителем, и к любому жесту, за которым якобы скрывалась угроза здоровья сотруднику.

Не менее интересно, что из той же статьи исключена обязанность полиции «обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы». Вместо обязательства теперь полиция просто это «обеспечивает». Заметим, что в ст. 24 Конституции есть определение: «Должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом». Однако теперь вместо обязанности конституционного уровня мы получаем некое повествование, что-то про какой-то процесс «обеспечения». Определить, каким образом достигается это обеспечение и было ли оно вообще достигнуто – затруднительно. Во всех местах, где из закона убирается обязанность, мы вместо нее получаем некий «процесс обеспечения», привлечь к ответственности за нарушение которого почти нереально. Таким образом, налицо выгода от этой поправки исключительно для господ в погонах, но никак не для граждан, которые они должны защищать.

Еще одна аналогичная новелла: ранее полиция «в случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граждан или прав организаций» в пределах своих полномочий была «обязана принять меры по восстановлению нарушенных прав и свобод», а теперь она просто «принимает меры», без обязательств. И законотворцы от МВД (а это ведомственный документ, пролоббированный непосредственно силовиками), таким образом прямо говорят народу, что ничего ему не должны. В случае чего, они просто потом вяло отчитаются о том, что «принимали меры», так что жаловаться будет бесполезно.

Также предлагается изменить и порядок обращения гражданина к полицейскому – ну конечно, в сторону расширения прав полицейского. В права полиции вписывается «требование от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество», а также возможность проверить документы обратившихся. Таким образом, каждый теперь несколько раз подумает, прежде чем обращаться к сотруднику полиции за помощью или по какому-либо иному вопросу.

То же касается и пункта о праве на досмотр граждан. Слова «при наличии данных о том…» в основаниях для досмотра предлагается заменить на «если имеются основания полагать». То есть опять же – все отдается на личную оценку конкретной ситуации сотрудником полиции. Если ему визуально не понравился тот или иной гражданин – это уже «основания полагать». А «при наличии данных» полицейских должен располагать некой фактической информацией, которая дает ему основания действовать определенным образом. Про эти факты у него могут спросить, а он должен быть в состоянии их сообщить.

Наконец, переходим к главным из новых полномочий полицейских, от которых просто волосы встают дыбом. «Вход в жилище» в законе о полиции предлагается заменить на «проникновение» – то есть взлом личного недвижимого имущества гражданина любым подходящим способом. Основаниями для этого предлагается считать не только необходимость задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, но и «лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших деяние, содержащее признаки преступления». То есть некие «очевидцы» любого действия, которое якобы показалось им незаконным, указывают полицейским на любой дом/квартиру, а последние незамедлительно туда «проникают». Без суда и следствия. Ну а разбираться с тем, к кому они проникли и что те совершили преступного, будут потом. Такая схема явно приведет к неограниченному расширению возможностей для полицейского произвола.

Из этой же серии новелла о праве полиции оцеплять или блокировать территорию жилых домов и вообще любых строений по решению руководителей территориальных отделов МВД. В границах оцепления полиции предлагается разрешить проводить досмотр граждан, а также автомобилей и находящихся в них грузов. Отказавшегося от досмотра гражданина полиция, согласно поправкам, сможет не пустить на территорию. Или же его не выпустят за пределы оцепленного участка или жилья. Очевидно, что эта норма имеет прямое отношение к введенному по всей стране режиму самоизоляции и повышенной готовности, согласно которому граждане не должны покидать определенную территорию без причин, которые властям показались достаточно вескими. Отказался от «шмона» – не сможешь покинуть дом, либо вернуться обратно. Или проснулся с утра, а твой конкретный дом или район оцепили, объявив там локальное «военное положение» решением местных властей. Вкупе с правом регионов устанавливать для граждан любые «правила поведения» этот пункт открывает массу возможностей по нарушению базовых прав граждан.

Более того, предлагается наделить полицию, по сути, неограниченными правами по вскрытию личных автомобилей граждан. Делается это, естественно, во имя «высших целей»: для спасения жизней, обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках, при чрезвычайной ситуации, для задержания подозреваемых, для проверки транспортных средств на предмет запрещенных грузов, если водитель в машине находится в нетрезвом состоянии и т.п. И все это с той же «замечательной» формулировкой: «если (у сотрудника полиции) имеются основания полагать…»

Вообще-то, личные автомобили и раньше вскрывали, но в четко определенных законом, ограниченных случаях. Теперь же сотрудник полиции на основании одного лишь аргумента вроде: «Я полагал, что так действовать необходимо…» («что человек в машине был пьян…», «что на улице были беспорядки…» и т.д.) может в прямом смысле вламываться в чужое имущество без какой-либо ответственности. И он даже может не представляться, если очень торопится. А если поблизости нет хозяина машины, он просто сообщает ему о вскрытии/использовании машины в течение суток.

Наконец, наиболее брутально звучит поправка о праве полицейского стрелять на поражение не только в случае, если подозреваемый/правонарушитель пытается завладеть его оружием/сам намерен использовать оружие, а при любых «иных действиях, дающих основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». То есть причиной будет «наличие оснований» открыть огонь у конкретного сотрудника в конкретной ситуации, в зависимости от его настроения. Это уже откровенное подражание худшим традициям США, где полицейские ежегодно убивают 1000 человек. Нет сомнений в том, что при таком регулировании полиция будет стрелять в людей больше и чаще – предлагаемая формулировка буквально провоцирует делать это. Правда, обратной стороной этого может стать и резкое увеличение случаев стрельбы по полицейским и вообще представителям власти -но этот вопрос остается, видимо, вне поля зрения авторов законопроекта. Кстати, оборот гражданского оружия курирует то же МВД, так что не удивимся если они попытаются максимально его ограничить, равно как и продажу боеприпасов.Наконец, обратимся к п.1.1 на 13 странице документа, где четко говорится, какую именно ответственность будет нести полицейский (в случае приятия этого фашистского законопроекта) за превышения своих совершенно размытых, «резиновых» полномочий:

«Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным федеральными конституционными законами, настоящим федеральным законом, другими федеральными законами и… иными нормативными актами, составляющими правовую основу деятельности полиции (!!!)».

Как показывает судебная практика, уже и сейчас фразы полицейского типа «у меня были основания полагать…» бывает более чем достаточно, чтобы судья встал на его сторону.

А теперь, после всего прочитанного, давайте еще раз внимательно всмотримся в формулировку в пояснительной записке к документу, в каких целях он якобы принимается: законопроект направлен «на усиление прав и законных интересов граждан» и «совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел. Скажите, пожалуйста, какой вменяемый человек, прочитавший данный законопроект, в здравом уме и трезвой памяти поверит в подобное объяснение?

Если говорить честно, по оценке редакции «Катюши», данный законопроект, напротив, полностью ликвидирует гарантированную Конституцией презумпцию невиновности гражданина, его право на неприкосновенность жилища, частной собственности (автомобиля), личную и семейную тайну и многие, многие другие базовые права, включая даже право на жизнь и охрану здоровья (!!!). Все это теперь может быть нарушено, если у полицейского просто были «основания полагать…», что эти права гражданина необходимо нарушить – доказывать что-либо и оправдываться ему потом не придется, да и вряд ли пострадавшему гражданину будет легче от этих оправданий. Де юре и де факто в случае принятия данного законопроекта полиция получит ничем не ограниченные полномочия для радикальных силовых действий в любых ситуациях, в том числе критически важных для жизни и здоровья граждан. По нашему мнению, авторы этого закона таким образом намеренно обостряют и без того напряженную социальную обстановку в России, сталкивают лбами граждан и полицию, большинство представителей которой являются такими же небогатыми, обычными россиянами – не какими-то представителями т.н. элиты. Но эта самая прозападная элита намеренно развязывает полиции руки на любые драконовские меры и, не исключено, в ближайшем будущем будет давать полиции соответствующие директивы.

В заключение материала приводим мнение более чем профильного эксперта – соруководителя уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen&Paper, в прошлом следователя МВД, народного депутата России, одного из соавторов первого базового закона о МВД РФ, адвоката Вадима Клювганта. В позиции Клювганта более чем достаточно пищи для размышений для чиновников, авторов данного законопроекта, сотрудников полиции и вообще для каждого гражданина.

«Наш закон о милиции заслуженно носил титул одного из самых сбалансированных российских законов, принятых в ту пору. Поэтому он и стал законом – долгожителем. Это была трудная и интересная работа. Мы в каждом ключевом моменте искали баланс. Каждая норма закона и в целом его концепция должны обеспечить правильный баланс между миссией полиции, ее полномочиями для исполнения этой миссии, с одной стороны, и правами граждан – с другой. При этом есть механизм ответственности за превышение полномочий при выполнении задач милицией или полицией. Это все непростая задача. И эта задача не может быть удовлетворительно решена в интересах общества, когда сама полиция пишет себе закон!

У нас же, в те самые девяностые, которые сегодня подвергнуты тотальному поруганию, работа над законом о милиции велась в рабочей группе, где было, конечно, несколько представителей и самого МВД, и ведомственной науки, но они далеко не составляли большинства участников этой работы. И так было сделано специально — чтобы закон был сбалансирован. Сейчас же этот законопроект — творчество МВД, и правительство назначило заместителя министра внутренних дел представлять в его парламенте. Чистое ведомственное лоббирование, которое падает на благодатную почву увлечения всем репрессивным. Именно это характеризует сегодняшнюю практику нашего государства. Такова моя экспертная оценка, если угодно – оценочное суждение.

Это такая гремучая смесь бесконтрольности, вседозволенности, страха и деградации. И очень важно, что это такое их собственное психологическое ощущение: это их страна, и они в ней хозяева. Они тут главные. К сожалению, в нашей отечественной истории это слишком часто бывало. И каждый раз слишком сильно ударяло по стране и по человеческим судьбам… Только они никак не хотят понять, что это же может рикошетом ударять и по ним самим. Позволю себе дать совет: ребята, на себя примеряйте то, что вы творите. Сегодня вы при погонах и при должностях. А завтра по разным причинам вы станете такими же, как все. Вот и примерьте на себя –понравится вам, что с вами так будут обращаться? Не устаю это повторять».

Впрочем, пока данный законопроект не принят, (он даже не рассматривался Советом Думы) мы еще можем сопротивляться вполне себе мирными методами: предлагаем всем нашим читателям срочно писать письма и телеграммы спикеру Государственной Думы В.В. Володину, руководителю комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД В.В. Пискареву https://duma.gov.ru/duma/persons/99112835/ и всем доступным депутатам, с требованием не принимать и снять с рассмотрения законопроект ПФЗ 955380-7 «О внесении изменений в ФЗ «О полиции»» в связи с его явным несоответствием Конституции и другим базовым нормативным актам РФ. Адрес: https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/index.php

РИА Катюша