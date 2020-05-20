Экс-заведующую детсадом Алтайском крае осудили вымогательство кражу денег игрушки

В Топчихинском районе Алтайского края вынесли приговор бывшей заведующей детского сада, которую обвиняли в превышении должностных полномочий и присвоении бюджетных средств. Женщина не признала свою вину, однако факт преступлений удалось доказать – в результате она отделалась условным сроком, сообщает прокуратура Алтайского края.

Судом установлено, что в период с 2014 года по 2016 год одна из алтайских компаний поставляла в образовательное учреждение продукты питания и другие товары. За это осужденная требовала от директора фирмы перечислять на банковскую карту ее супруга различные суммы под видом спонсорской помощи садику. Таким способом она получила 214 762 рубля и распорядилась ими по своему усмотрению.

Кроме того, в сентябре 2014 года заведующая разработала еще одну схему хищения средств, поступающих на счет учреждения для приобретения игрушек и детской канцелярии. За фиктивно поставленный товар она получила 70 283 рубля, причинив ущерб бюджету. При этом родители воспитанников были вынуждены приобретать игрушки за свой счет.

Как уточнили в прокуратуре, подсудимая вину так и не признала. Судом ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 10 тысяч рублей и с лишением права заниматься управленческой деятельностью сроком на три года.