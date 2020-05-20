RTÜK: В Турции могут запретить политические комментарии в телевизионных новостях

«Чтобы не блокировать комментарии наших коллег, которые хорошо выполняют свою работу, мы решили не мешать. Если так будет продолжаться, мы будем вынуждены принять новое решение по этому вопросу. СМИ смогут сообщать о новостях без каких-либо комментариев», — цитирует Шахина Т24.

Издание напоминает, что журналистка Севда Ноян 8 мая заявила на проправительственном телеканале Ülke TV, что её семья может «убить 50 человек», чтобы поддержать президента Реджепа Тайипа Эрдогана в случае попытки государственного переворота против него.

Несмотря на жёсткую критику в отношении высказываний Ноян, Шахин сказал на прошлой неделе, что телевизионные комментарии об убийстве «не слишком значительны» или не достаточны для того, чтобы оправдать действия против неё или телеканала.

Вместе с тем по данным телеграм-канала «Повестка дня Турции», самым популярным из комментаторов — и, возможно, единственным оппозиционным на телевидении — является Фатих Портакал. «Нигде не читал, что намекали именно на него, но кроме Портакала никто на ум не приходит. Кроме того, Портакал вчера рассказал, что над его домом стали летать дроны, вести съёмку и беспокоить его семью», — указано в заметке.

Тем не менее, с начала вспышки COVID-19 в Турции государственные органы ополчились против средств массовой информации, в частности телекомпании Fox TV, Halk TV и Tele 1, за трансляцию программ, критикующих реакцию правительства на распространение коронавируса и последующий экономический кризис. RTÜK неоднократно налагал административные штрафы и запреты на вещание данных каналов.