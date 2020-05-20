75 новых случаев коронавируса обнаружили в Татарстане

За последние сутки в Татарстане обнаружили 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 2 475. Выздоровели 1 452 человека (плюс 151 за сутки), умерли 8 (новых летальных случаев за сутки не зафиксировано).

2 случая — завозные, 73 — контактные. 27 человек госпитализированы, еще 48 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 63, Апастовский район — 5, Высокогорский — 3, Дрожжановский — 2, по одному — в Кайбицком и Пестречинском.

Пациенты по возрастным группам: до 18 лет — 4 человека, от 18 до 30 — 14 человек, от 30 до 50 — 24 человек, от 50 до 60 — 16 человек, от 60 до 70 — 9 человек, от 70 до 80 лет — 5 человек, от 80 до 90 — 3 человека.

Всего в России за минувшие сутки обнаружили 8 764 случая коронавируса. Выявлены 308 705 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 85 392 человек, 2 972 скончались. Лидеры по числу новых случаев — Москва (2 699), Московская область (903), Красноярский край (504), Санкт-Петербург (455).