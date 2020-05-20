В лечении Анастасии Заворотнюк наблюдается положительная динамика

Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, сообщил о наступившей у актрисы ремиссии. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.

Как на сегодняшний день самочувствие Заворотнюк

По словам профессора, Чернышев отказался от предложенного его супруге курса лечения с помощью вирусов. Вместо этого попросил отложить процедуру на тот случай, если Заворотнюк станет хуже.

— Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю.

Фигурист Чернышев пока решил отказаться от нового лечения. Ведь сейчас 49-летняя Заворотнюк находится в состоянии ремиссии, поэтому в помощи ученых не нуждается. Чумаков говорит: «Давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы начнем лечение».

Добавим, ранее Анастасии Заворотнюк провели тестирование культуры ее клеток. После стало известно, какой вирус на нее подействует. Сообщается, что у актрисы диагностировали глиобластому.