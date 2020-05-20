Стало известно, как выглядит Бабкина после перенесенного коронавируса

Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.

Как состояние Надежды Бабкиной сейчас, 20.05.2020

По словам телеведущего, вместе с ним в передаче примет участие лежавшая в больнице в тяжелом состоянии его коллега, певица Надежда Бабкина.

Васильев в своем Instagram также выложил их совместное фото со съемочной площадки. Подписчики обратили внимание на помолодевший вид певицы. «Бабкина после коронавируса? Вы видели людей после этой тяжелой болезни, как они выглядят?», «Бабкина в прекрасной форме», — отмечают удивленные фанаты.

«Социальная дистанция хорошему настроению не помеха», — написал сам Васильев.

На съемочной площадке «Модного приговора» историк моды поспорил с Бабкиной на тему того, кто из них больше похудел после перенесенной болезни. Примечательно, что возлюбленная Евгения Гора сделала комплимент постройневшему Александру Васильеву. В свою очередь, искусствовед заверил, что и Надежда Георгиевна заметно похорошела.

«В этой одежонке, он стройный как кипарис! Вы что, не видите?!» — обратилась певица к операторам.

«Ну, я действительно сбавил пять килограммов. Не так как Надежда, конечно…» — вторил Бабкиной историк моды.

«Ой, да ладно! Ты уже набрал…» — с юмором отметила артистка.

«Нет, не набрал… Но наберу, когда я приду к вам в сентябре на юбилей!! Вот тогда я покушаю от души», — успокоил соведущую Васильев.

Историк моды не стал скрывать, что он рассчитывает получить приглашение от Бабкиной на ее юбилей. Свое 70-летие «казачка Надя» отметила еще в марте. Однако из-за пандемии возлюбленная Евгения Гора перенесла празднование на осень.