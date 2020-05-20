Ученые рассказали, когда социальная дистанция бесполезна

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Что изменилось в работе российских медиков в период пандемии
В период пандемии требуется много медицинского персонала. Некоторые медики увольняются добровольно – из-за большого риска заболеть во время ухода за коронавирусными пациентами.Мобилизуют даже студентов...
Власти Китая намеренно скрывали правду о коронавирусе
Китайские власти, в особенности города Ухань, где и произошло первое заражение коронавирусом, намеренно скрывали правду о заболевании, а также о том, каковы на...
Алтайский министр считает, что арест его зама не дает оснований для пересмотра контрактов
Министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции, сказал, что пока не видит оснований корректировать контракты, заключение которых курировал его бывший зам...
В Дагестане — всплеск смертности от внебольничной пневмонии. Медики предлагали приравнять ее к COVID
Общественные организации в начале мая обращались к президенту, утверждая, что статистика по коронавирусу в Дагестане не соответствует реальной В Дагестане резко возросла смертность от...