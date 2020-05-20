Мошенники придумали новые схемы похищения денег с карт. Как не попасться на обман

Сбербанк предупредил о выявлении в период коронавируса новых методов афер по списанию денег с карт клиентов.

Самоизоляция вдохновила многих россиян на творчество: кто-то взялся за кулинарную книгу, кто-то за кисти и холсты, а мошенники – за старое, придумывая все новые и новые способы списания денег с банковских карт.

Сбербанк сообщил о новых мошеннических схемах, которые службе безопасности удалось выявить в период эпидемии коронавируса. Аферисты стали размещать в интернете предложения о возврате НДС той категории граждан, которая осталась без работы. Стоит человеку «клюнуть» и перейти по ссылке, а затем совершить расходные операции, как тут же лишаются всех своих денег, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

Активно стали использовать и другую схему. Злоумышленники предлагают доверчивым гражданам маски и тесты на коронавирус. Поскольку в большинстве регионов введен масочный режим, то вполне понятно желание людей приобрести маски по доступной цене. Да и ставка на беспокойство большинства граждан, которые хотели бы лишний раз провериться, а не являются ли они носителями вируса COVID-19, тоже «сыграла». Аферисты просто высылают жертве поддельную ссылку на оплату.

Помимо этого широко распространен «прием» с трудоустройством на удаленку. Мошенники сначала предлагают поработать, а потом просят перевести деньги на оплату оборудования, которое необходимо для работы. В соцсетях живо отреагировали на предупреждение Сбербанка. А некоторые пользователи дополнили список схем, с которыми сами столкнулись. К примеру, жительница Краснодара Диана К. рассказала Инфо24 подробности своей истории с мошенником. Обладательнице карты Сбербанка позвонил мужчина с московского номера, представился банковским служащим и назвал имя. Более того, он назвал девушку по имени, фамилии и отчеству и даже суммы последний операций по карте (все до копейки), что говорит о полной осведомленности. Мужчина стал говорить, что с карты Дианы поступила заявка на кредит в 210 тысяч рублей. Девушка удивилась и опровергла: никакого кредита брать не собиралась и не собирается. Человек тут же отреагировал: «Ваш счет захватили мошенники» и настоятельно порекомендовал направить еще одну заявку на точно такой же кредит, чтобы «обмануть» систему, которая увидев две одинаковые заявки, аннулирует обе.

Но и это еще не все, «банковский работник» сказал, что клиентке нужно будет удалить из приложения свою дебетовую карту, а за новой срочно прийти в отделение Сбербанка. Диана заподозрила неладное только после того, как при оформлении заявки на кредит у нее попросили добавить в мобильное приложение Сбербанка дополнительный номер телефона. Как объяснил ей звонивший, это тот самый номер мошенников, который указан в заявке на кредит от ее имени. Клиентка отключила телефон и позвонила в Сбербанк. Там подтвердили, что звонок был не от них, а от мошенников, но не смогли дать внятное объяснение – откуда у тех полные данные о клиентке. Единственное, что они могли предложить – оставить заявку в службу безопасности банка и все.

А вот жительнице Москвы Ирине Г. мошенники позвонили под другим предлогом. Мужской голос, представившись сотрудником Сбербанка Андреем, тоже обратился к абоненту, назвав ее полное имя, фамилию и отчество. Правда ничего не сказал про банковские операции, которые она проводила по карте. Сказал только, что клиентка перевела деньги некому гражданину Черненко и поинтересовался, действительно ли она осуществила этот перевод. То, что это мошенник, женщина догадалась сразу, но только потому, что карты Сбербанка у нее никогда не было. А если бы была? И ведь не факт, что не поверила, как верят многие россияне. Только вот для чего существуют все эти службы безопасности в банках, если они не поспевают за мошенниками. Выходит, что единственно, на что способны банки – это предупредить клиентов, что мошенники придумали новые схемы? Кстати, мошенники уже использовали «ковидные» поводы. Так, они обещали вернуть деньги тем, кто оплатил билет на самолет, но из-за пандемии рейс отменили.

Разгорелась алчность жуликов и в связи с массовыми выплатами на детей, о который объявил президент России Владимир Путин. Пачками стали появляться фейковые сайты для оформления пособий.

Пытаются нажиться преступники и на штрафах, выписанных за нарушение режима самоизоляции.А в феврале мошенники начали обманывать россиян с помощью уловки «такси от банка». Так что самый лучший способ защитить свои денежки – это просто не верить никому, кто позвонит «из банка». Лучше дойти до ближайшего отделения.