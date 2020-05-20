Стало известно, что скажет Виктор Томенко в своем отчете о делах Алтайского края

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 мая представит отчет о результатах деятельности регионального правительства за 2019 год. Основные тезисы уже опубликованы на сайте краевого парламента.

Стало известно, что скажет Виктор Томенко в своем отчете о делах Алтайского края

Депутаты на сессии АКЗС 30 апреля 2020 года. Администрация Барнаула.

Анна Зайкова

Экономика

  • Индекс промышленного производства составил 101,2%.
  • Собрано порядка 4,6 млн тонн зерна. Это выше среднепятилетнего значения.
  • На развитие выделили более 115 млрд рублей инвестиций.
  • Объем валового регионального продукта оценивается в размере около 570 млрд рублей с темпом роста в сопоставимых ценах 100,4%.
  • Уровень безработицы составил 1,5% к численности рабочей силы.
  • Реальные зарплаты выросли на 4,8%.
  • Доходы консолидированного бюджета края увеличились на 6%.

Программы развития

  • Подготовили и приняли законопроект по стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.
  • Разработали индивидуальную программа социально-экономического развития Алтайского края на 2020−2024 годы. Объем финансирования из федерального бюджета на 2020−2024 годы на нее составит 5 млрд рублей.
  • Утвердили 52 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов. На их реализацию из всех источников финансирования направили 16,4 млрд рублей.

Поддержка населения

  • Меры социальной поддержки жителям Алтайского края составили более 22 млрд рублей.
  • Закончили строительство нового корпуса реабилитационного центра «Журавлики».
  • Финансирование социально ориентированных НКО выросло в 2,5 раза.

Стало известно, что скажет Виктор Томенко в своем отчете о делах Алтайского края

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.

Анна Зайкова.

Здравоохранение

  • Ввели в эксплуатацию 17 ФАПов.
  • Начали строительство поликлинического отделения Алтайской ЦРБ, новой поликлиники в Барнауле, подготовили проект на строительство поликлиник в селе Советское и Ребрихе.
  • Отремонтировали 17 детских поликлиник и поликлинических отделений.
  • Меняется формат работы межрайонных медицинских центров в Бийске, Рубцовске, Алейске, Славгороде, Камне-на-Оби и Заринске.
  • Завершили создание единой диспетчерской скорой медицинской помощи.
  • Открыли центр амбулаторной онкологической помощи.
  • По программе «Земский доктор/сельский фельдшер» в 2019 году выплаты получили 70 врачей и 40 фельдшеров.

Образование

  • В дошкольных учреждениях создали 2515 мест, в общеобразовательных организациях — 940 новых мест.
  • Школьный автопарк пополнился 72 новыми автобусами.
  • Дети с ограниченными возможностями здоровья начали получать бесплатное двухразовое горячее питание.
  • Первый мобильный технопарк «Кванториум» начал работу с детьми из отдаленных районов края.

Стало известно, что скажет Виктор Томенко в своем отчете о делах Алтайского края

День знаний в Барнауле. Школа № 55.

Анна Зайкова, altapress.ru.

Культура

  • Строили и ремонтировали 94 объекта культуры Алтайского края. В том числе продолжается стройка Алтайского государственного художественного музея и театра кукол «Сказка». Капитально отремонтировали Рубцовский драматический театр.
  • Сдали многоквартирный жилой дом для работников культуры в Барнауле.

Спорт

  • В 2019 году в Алтайском крае провели более 800 спортивных мероприятий.
  • Построили и отремонтировали 14 спортивных объектов. Начали строительство обводного канала.
  • Оборудование для создания малых спортивных площадок отправили в 25 районов.

Стало известно, что скажет Виктор Томенко в своем отчете о делах Алтайского края

Телевидение. Пульт.

СС0

Цифровизация

  • Для 592 социально значимых объектов региона дали доступ в интернет.
  • Алтайский край перешел на цифровое телевидение.

Село

  • Общая сумма средств, направленных на развитие сельского хозяйства края составила около 4,7 млрд рублей, в том числе около 1,2 млрд рублей — из краевого бюджета.
  • Объем средств на социальное и инженерное обустройство сельских территорий увеличился в 2,1 раза в сравнении с 2018 годом и составил около 2 млрд рублей.
  • Жилищные условия улучшили 718 сельских семей.

Промышленность

  • Предприятия промышленности отгрузили продукции на сумму 398,8 млрд рублей.
  • Заработал Павловский деревообрабатывающий комбинат, технопарк «Юг Алтая», производственный комплекс по выпуску лекарственных препаратов «Эвалар». В результате создано более 630 рабочих мест.

Стало известно, что скажет Виктор Томенко в своем отчете о делах Алтайского края

Завод.

СС0

Инвестиции и бизнес

  • Фонд развития Алтайского края докапитализировали до 550 млн рублей.
  • Заключили соглашения с новыми резидентами ТОСЭР в Новоалтайске и Заринске.
  • По итогам года действующими резидентами ТОСЭР в проекты направили 361 млн рублей инвестиций и создано 314 рабочих мест.
  • На 22 предприятиях Алтайского края началась реализация мероприятий нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
  • Расширили линейку продуктов Алтайского фонда микрозаймов и перечень льготных категорий получателей, увеличен максимальный размер займа до 5 млн рублей.
  • Для предпринимателей в моногородах края начала действовать льготная процентная ставка.
  • Объем гарантийной поддержки увеличился в 1,6 раза.
  • 60 предприятий края получили компенсацию на транспортировку продукции на сумму 245,8 млн рублей.

Дороги

  • На 23% выросли объемы финансирования работ по развитию дорожной инфраструктуры.
  • Построено, реконструировано, отремонтировано и приведено в нормативное состояние 929,8 км автомобильных дорог и 13 мостов.

Строительство

  • Ввели 757,7 тыс. кв. метров жилья.
  • Благоустроено 315 территорий.

Отчет губернатора о работе регионального правительства пройдет 28 мая в рамках сессии АКЗС.

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