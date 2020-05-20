Стало известно, что скажет Виктор Томенко в своем отчете о делах Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 мая представит отчет о результатах деятельности регионального правительства за 2019 год. Основные тезисы уже опубликованы на сайте краевого парламента.

Депутаты на сессии АКЗС 30 апреля 2020 года. Администрация Барнаула.

Анна Зайкова

Экономика

Индекс промышленного производства составил 101,2%.

Собрано порядка 4,6 млн тонн зерна. Это выше среднепятилетнего значения.

На развитие выделили более 115 млрд рублей инвестиций.

Объем валового регионального продукта оценивается в размере около 570 млрд рублей с темпом роста в сопоставимых ценах 100,4%.

Уровень безработицы составил 1,5% к численности рабочей силы.

Реальные зарплаты выросли на 4,8%.

Доходы консолидированного бюджета края увеличились на 6%.

Программы развития

Подготовили и приняли законопроект по стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

Разработали индивидуальную программа социально-экономического развития Алтайского края на 2020−2024 годы. Объем финансирования из федерального бюджета на 2020−2024 годы на нее составит 5 млрд рублей.

Утвердили 52 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов. На их реализацию из всех источников финансирования направили 16,4 млрд рублей.

Поддержка населения

Меры социальной поддержки жителям Алтайского края составили более 22 млрд рублей.

Закончили строительство нового корпуса реабилитационного центра «Журавлики».

Финансирование социально ориентированных НКО выросло в 2,5 раза.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.

Анна Зайкова.

Здравоохранение

Ввели в эксплуатацию 17 ФАПов.

Начали строительство поликлинического отделения Алтайской ЦРБ, новой поликлиники в Барнауле, подготовили проект на строительство поликлиник в селе Советское и Ребрихе.

Отремонтировали 17 детских поликлиник и поликлинических отделений.

Меняется формат работы межрайонных медицинских центров в Бийске, Рубцовске, Алейске, Славгороде, Камне-на-Оби и Заринске.

Завершили создание единой диспетчерской скорой медицинской помощи.

Открыли центр амбулаторной онкологической помощи.

По программе «Земский доктор/сельский фельдшер» в 2019 году выплаты получили 70 врачей и 40 фельдшеров.

Образование

В дошкольных учреждениях создали 2515 мест, в общеобразовательных организациях — 940 новых мест.

Школьный автопарк пополнился 72 новыми автобусами.

Дети с ограниченными возможностями здоровья начали получать бесплатное двухразовое горячее питание.

Первый мобильный технопарк «Кванториум» начал работу с детьми из отдаленных районов края.

День знаний в Барнауле. Школа № 55.

Анна Зайкова, altapress.ru.

Культура

Строили и ремонтировали 94 объекта культуры Алтайского края. В том числе продолжается стройка Алтайского государственного художественного музея и театра кукол «Сказка». Капитально отремонтировали Рубцовский драматический театр.

Сдали многоквартирный жилой дом для работников культуры в Барнауле.

Спорт

В 2019 году в Алтайском крае провели более 800 спортивных мероприятий.

Построили и отремонтировали 14 спортивных объектов. Начали строительство обводного канала.

Оборудование для создания малых спортивных площадок отправили в 25 районов.

Телевидение. Пульт.

СС0

Цифровизация

Для 592 социально значимых объектов региона дали доступ в интернет.

Алтайский край перешел на цифровое телевидение.

Село

Общая сумма средств, направленных на развитие сельского хозяйства края составила около 4,7 млрд рублей, в том числе около 1,2 млрд рублей — из краевого бюджета.

Объем средств на социальное и инженерное обустройство сельских территорий увеличился в 2,1 раза в сравнении с 2018 годом и составил около 2 млрд рублей.

Жилищные условия улучшили 718 сельских семей.

Промышленность

Предприятия промышленности отгрузили продукции на сумму 398,8 млрд рублей.

Заработал Павловский деревообрабатывающий комбинат, технопарк «Юг Алтая», производственный комплекс по выпуску лекарственных препаратов «Эвалар». В результате создано более 630 рабочих мест.

Завод.

СС0

Инвестиции и бизнес

Фонд развития Алтайского края докапитализировали до 550 млн рублей.

Заключили соглашения с новыми резидентами ТОСЭР в Новоалтайске и Заринске.

По итогам года действующими резидентами ТОСЭР в проекты направили 361 млн рублей инвестиций и создано 314 рабочих мест.

На 22 предприятиях Алтайского края началась реализация мероприятий нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Расширили линейку продуктов Алтайского фонда микрозаймов и перечень льготных категорий получателей, увеличен максимальный размер займа до 5 млн рублей.

Для предпринимателей в моногородах края начала действовать льготная процентная ставка.

Объем гарантийной поддержки увеличился в 1,6 раза.

60 предприятий края получили компенсацию на транспортировку продукции на сумму 245,8 млн рублей.

Дороги

На 23% выросли объемы финансирования работ по развитию дорожной инфраструктуры.

Построено, реконструировано, отремонтировано и приведено в нормативное состояние 929,8 км автомобильных дорог и 13 мостов.

Строительство

Ввели 757,7 тыс. кв. метров жилья.

Благоустроено 315 территорий.

Отчет губернатора о работе регионального правительства пройдет 28 мая в рамках сессии АКЗС.

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