Ученые раскрыли тайну мегаструктур в центре Млечного Пути

В области центра Млечного Пути находятся мегаструктуры, которые именуются еще пузырями Ферми. Объекты были обнаружены специалистами из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики десять лет назад. Тогда так никто и не смог объяснить их происхождение. Только недавно тайна наконец-то была раскрыта, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Всего имеется несколько мегаструктур, которые располагаются по две стороны нашей галактики. Каждый объект простирается на 25 тысяч световых лет. Из пузырей Ферми исходят рентгеновские и гамма-лучи в течение долгого времени.Последние исследования мегаструктур проводились с помощью гидродинамической модели. На протяжении шести миллионов лет активность показывала сверхмассивная черная дыра, от которой исходили релятивистские струи. Именно за счет них произошло появление пузырей. Природу образований изучили китайские ученые. Они назвали струи черных дыр джетами. Эти джеты направляются в противоположные стороны и легко могут преодолевать расстояния, исчисляемые десятками тысяч световых лет.Как выяснилось, джеты имеют достаточно энергии для формирования мощнейшей ударной волны. После очередного взрыва и образовались мегаструктуры возле Млечного пути.Таким образом, загадка пузырей Ферми, которая тревожила ученых десятилетие, спустя столько времени была решена. Появление объектов тесно связано с чёрными дырами, которые имеются в любой галактике.