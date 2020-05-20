В Новосибирске не стали снимать ограничения из-за коронавируса

Регионы вслед за Москвой ослабляют карантинные меры. В Свердловской области со дня на день откроют торговые центры, в Тюменской области разрешили работать магазинам площадью до 400 квадратов (а под этот формат попадают большинство масс-маркетов). В Новосибирске же режим самоизоляции пока действует без изменений — его продлили с 11 мая до конца месяца. И откроются ли в ближайшие недели торговые центры, рынки и заведения общепита — непонятно.Решение ослаблять режим самоизоляции или нет — во многом политическое. На одной чаше весов — контроль над заболеваемостью коронавирусом, на другой — экономическая стабильность региона. Ситуация с заболеваемостью не улучшается — каждые сутки диагноз «коронавирусная инфекция» ставят 70–75 новосибирцам. Могут ли власти при таком раскладе продлить режим самоизоляции до конца лета, чтобы остановить распространение вируса? Или они разрешат работать всем подряд, чтобы избежать краха экономики? Об этом мы спросили у политологов Елены Шевцовой, кандидата политических наук, доцента кафедры муниципального и государственного управления филиала РАНХиГС при президенте РФ и Дмитрия Березнякова, кандидата политических наук, доцента кафедры массовых коммуникаций гуманитарного института НГУ.— Нужно смотреть, что было в Москве с динамикой заболевших примерно 3 недели назад, — рассуждает Елена Шевцова. — Там было намного больше заболевших, чем у нас. Но нужно учитывать ещё и майские праздники. Отсчитываем от 9 мая, когда все пытались «Бессмертным полком» ходить по своим микрорайонам, плюс две недели. Допустим, если через две недели у нас не будет роста числа заболевших, то, я думаю, руководство региона успокоится. Скорее всего, режим самоизоляции будут смягчать.

Дмитрий Березняков также считает, что власти будут ориентироваться на количество заболевших:— Из центра регионам делегировали возможность принимать решения, в зависимости от динамики эпидемиологической ситуации. Но регионы сами зажаты между необходимостью запуска экономики и эпидемиологической безопасностью. В этой ситуации мы видим, что многие регионы ориентируются на то, как себя ведёт Москва. Но этот опыт нельзя проецировать на регионы, потому что там в связи с этим было много проблем. Поэтому, думаю, задача наших региональных властей в Сибирском федеральном округе — решить эту проблему, понимая сложность той ситуации, в которой они оказались. Какой вариант решения? Я думаю, его пока нет. В такой динамичной ситуации очень трудно иметь какой-то выверенный долгосрочный сценарий, — считает политолог.Могут ли власти вообще отменить режим самоизоляции из-за того, что он негативно сказывается на экономике?— Глава государства говорит, что главное — это здоровье наших людей. И, собственно, руководители регионов отвечают за этот параметр, и отвечают серьезно. Я думаю, что руководитель нашей области выполняет указания президента и опирается на то, что экономику, конечно, нужно сохранить. Но, безусловно, самое главное — это здоровье наших граждан. На такой риск он не будет идти, — считает Елена Шевцова.Если же ситуация не будет ухудшаться, то ограничения, скорее всего, будут снимать в три этапа.— А если произойдет повышение количества заболевших, то, конечно, власти отреагируют, — говорит Елена Шевцова.