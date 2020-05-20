Ученые рассказали, когда социальная дистанция бесполезна

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Специалисты сомневаются в том, что вакцина спасет человечество от Covid-19
Во многих развитых странах активно проходят исследования для создания вакцины против коронавируса. Уже в мире создано семь вариантов, которые ожидают проведения клинических испытаний,...
Бывшего водителя трамвая Барнаула отправили колонию 12 за жестокое убийство двух девушек
Стражи порядка и осужденный во время следственного эксперимента В суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 56-летнего бывшего водителя трамвая из Барнаула, связанного с двойным убийством 26-летней...
У Заворотнюк началась ремиссия
14 мая внезапно ученые на всю страну рассекретили диагноз известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая более еще с 2019 года.Выяснилось, что Анастасия лечится от глиобластомы...
84 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Татарстане
В РТ за последние сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе. Пять случаев COVID-19 в республике завозные, остальные — контактные. 18 человек госпитализированы, 66...