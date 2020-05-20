Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

Граждане 65 лет и старше, которые сейчас соблюдают режим самоизоляции, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства России.Новые больничные, как и предыдущие, оплатит Фонд социального страхования (ФСС) напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня оформления. Продлением больничного займется работодатель, пенсионерам не надо предоставлять какие-то дополнительные сведения или документы в ФСС.Пособие по временной нетрудоспособности в связи с карантином рассчитывают по общим правилам. При стаже более 8 лет дни, проведенные на больничном, оплачивают в 100-процентном размере. При расчете берут заработок за два года, но при этом ограничивают средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц.

Могут ли продлить карантин в России, свежие данные Тем временем, режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 8 июня. Такое решение, учитывая динамику распространения вируса в регионе, принял оперативный штаб.Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни.По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, говорить о других изменениях режима (открытия мест общественного пользования, кафе, торговых центров) преждевременно.Если сделать это сейчас, то может произойти новая вспышка заболевания, и оперштабу придется принимать решения по ужесточению ограничительных мер», – отметил он.Ограничительные мероприятия продлеваются на проведение массовых мероприятий, деятельность общепита и крупных торговых центров, а также на работу предприятий, которые не имеют разрешения на осуществление деятельности.