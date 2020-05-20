Миллиардеры из США спрятались в бункерах Новой Зеландии

Как выяснилось, многие бизнесмены и влиятельные лица имеют план Б на случай непредвиденных событий. Заключается он в наличии бункеров на территории Новой Зеландии. Именно туда съехались богатые лица в надежде спастись от коронавируса, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Бизнесмены покинули Кремниевую долину и перебрались в Новую Зеландию. СМИ выяснили, что убежища позволяют пережить не только различные боевые действия, но и пандемию. Влиятельные личности покинули США до того, как страна закрыла границы. Они знали, чем всё закончится. Интересно, что некоторые частные рейсы были разрешены даже после введения карантина. Можно с уверенностью сказать, что такие рейсы переправляли богачей.Так, Михай Динулеску, который ведет предпринимательскую деятельность в Сан-Франциско, вместе с семьей прибыл в Окленд (Новая Зеландия) за четыре дня до закрытия границ. Динулеску отметил, что на новой земле он встретил уже 10 его коллег. Партнеры и знакомые по бизнесу в буквальном смысле сбежали в свои ранее выстроенные бункеры. СМИ давно выяснили, что богачи активно инвестируют в комплексы на случай конца света. Возможно, Судного дня и не будет, но гораздо спокойнее осознавать, что в случае каких-либо неприятностей имеется место, где можно быть в безопасности. Тем более стоит учитывать, что деньги на строительство имеются. Трата небольшой части дохода на свою защиту – вполне разумное действие. Богачи рассматривают конец света как что-то далекое с ужасающими последствиями.Активно инвестируют в свою безопасность президент Y Combinator, глава Open AI, а также директор Reddit. Элита выбирает Новую Зеландию не просто так. Она упоминается в книге «Суверенный гражданин: Как выжить и процветать во время коллапса государства благоденствия». Автор заявляет, что интеллигенция сможет заново построить мир после падения всех существующих режимов. Убежища в Новой Зеландии позволят пережить все кризисы.Эпидемия заставила также богачей массово делать лазерную коррекцию зрения. Хорошее зрение в разы повышает шансына выживание.