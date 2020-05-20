Коронавирус вернулся на родину: сто миллионов жителей Китая вновь находятся на карантине

Повторные заражения произошли в городах Цзилинь и Шулань, которые находятся на северо-востоке поднебесной. Всего заболело 34 человека. Казалось бы, это капля в море на фоне ситуации в мире, однако власти Китая решили не рисковать. Сегодня жизнь ста миллионов людей вновь стоит на паузе: выходить из дома можно раз в несколько дней и только по одному, общественный транспорт отменен, а школы закрыты.

Жители Китая встревожены, их нервная система находится на пределе. Все думали, что худшее во время этой эпидемии позади, но, как оказалось, это не совсем так. Никто не знает, когда закончится кошмар.

Новые заражения были выявлены после сообщения китайских изданий South China Morning Post и Bloomberg. В провинцию была собрана комиссия для проверки ситуации, а шесть местных чиновников были уволены.

Эта история показывают всю хрупкость выхода людей из карантина. При малейшем намеке на возвращение коронавируса власти сразу же вводят карантин вновь. В последние дни на территории Китая в день заражалось не более 10 человек. Снижение заболеваемости прослеживалось еще в начале марта, когда число инфицированных не превышало 100 в день.

Отметим, что многие страны, особенно США, не доверяют Китаю. По их мнению, вся статистика Поднебесной ложная и перекрученная.