Трамп объяснил, почему США отправляют другим странам аппараты ИВЛ

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Kevin Lamarque/Reuters

Американский президент Дональд Трамп объяснил, что США бесплатно отправляют аппараты ИВЛ другим странам, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, а не ради дипломатии, пишет «Интерфакс».

«Цель этого — спасать жизни», — приводятся слова Трампа.

Президент также добавил, что это может помочь дипломатии, но не является целью.

Раньше США объявили, что наладили производство аппаратов ИВЛ, которые необходимы для лечения больных коронавирусом. Оборудование поставляется в другие страны, в том числе в Россию.

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