Курорты Кипра готовы возобновить прием туристов с 15 июня

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Yiannis Kourtoglou/Reuters

Глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану заявил, что курорты страны готовы возобновить прием туристов с 15 июня. Об этом сообщает агентство новостей CNA.

По его словам, это станет возможным после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса.

Куприану отметил, что Министерство туризма Кипра надеется на восстановление 30% от показателей прошлого года туристического потока и дохода.

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