Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

«В ходе состоявшихся сегодня в 14:30 (время совпадает с мск — ред.) переговоров были рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа и шаги, которые будет необходимо предпринять после эпидемии. Также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе Сирия», —цитирует коммюнике ТАСС. Лидеры выразили надежда на интенсификацию усилий по выполнению российско-турецких договорённостей по Идлибу.

Президенты также высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии. «Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января с.г., одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН», — указано в коммюнике.